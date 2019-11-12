تعرف على معنى اسم فورد F-Series وتطور صناعتها

الخليج ٣٦٥ نت – تعد فورد F-Series عبارة عن سلسلة شاحنات خفيفة ومتوسطة قامت شركة فورد بتصنيعها وتسويقها، وتشتمل الفئة F على شاحنات بيك آب كاملة الحجم وشاحنات الكابينة والمركبات التجارية.



تعتبر F-Series أفضل شاحنة بيك آب مبيعًا في الولايات المتحدة منذ عام 1977 والأكثر مبيعاً منذ عام 1986، وتحقق الفئة F عائدات سنوية تبلغ 41 مليار دولار (153.75 مليار ريال) لشركة فورد.



ولقد بدأ الإنتاج الفعلي لسيارات بيك اب F-Series بعد الحرب العالمية الثانية في عام 1948، لكن قبل هذه الفترة كانت فورد تقدم نسخ من سيارات أخرى مثل موديل TT المستندة على موديل T.

وتراوحت حمولة F-Series بين نصف طن التي أتت باسم F-1 إلى F-8 ذات قدرة حمولة 3 طن، حيث أنه كلما ازداد الرقم ازدادت سعة الحمولة.

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ويرجع إطلاق اسم F-Series، بشكل بسيط للغاية للإشارة إلى شركة فورد ذاتها، حيث أن حرف F كان اختصاراً لها.



يذكر أن الجيل الأول من سلسلة سيارات بيك اب F-Series قد تم تصنيعه في الفترة ما بين 1948 وحتى 1952، ثم من بداية عام 1953 كشفت فورد الجيل الثاني مع تغييرات بالأسماء لتصبح نسخة F-1 هي F-100 وF-110، مع دمج F-2 وF-3 لتصبحا F-250 وF-260، بينما F-4 صارت F-350 وF-360.