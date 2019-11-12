الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة محمد يوسف ناغي للسيارات وكيل سيارات لاندروڤر بالمملكة، واحصل على صيانة أساسية لمدة 5 سنوات عند شراء سيارة لاند روفر جديدة. مميزات العرض: صيانة أساسية لمدة 5 سنوات ( 8 زيارات صيانة خلال 5 سنوات أو حتى 100,000 كيلومتر ). صورة العرض:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عروض سيارات لاندروفر من محمد يوسف ناغي للسيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.