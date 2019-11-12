ما هو عمر محرك السيارة الافتراضى.. وهل يستمر في العمل للأبد؟

الخليج ٣٦٥ نت – يتساءل كثير من السائقين عن مقدار العمر الافتراضي لمحرك السيارة، وهل يمكن أن يستمر للأبد؟ في الواقع هناك مقولة شهيرة وهي “لا يوجد شيء يستمر للأبد” وبالطبع محرك السيارة أيضاً لا يستمر للأبد، لكن في حال العناية به فإنه يستمر في العمل لفترة طويلة جداً.



أشار خبراء السيارات إلى أن العمر الافتراضي للمحرك يمكنه الاستمرار في العمل بسهولة إلى 320 ألف كيلو متر، في حال الاهتمام الكافي به، ومن أبرز الأمثلة على ذلك المواطن الأمريكي إيرف جوردن والذي امتلك فولفو P1800 موديل 1966 قادها حتى وفاته في نوفمبر 2018.

أي أنه خلال 52 عاماً تمكن محرك السيارة من العمل بكفاءة واستطاع تخطي 5.2 مليون كيلومتر، لكن في المقابل كان جوردن يولي سيارته عناية كاملة ولا يسئ استخدامها.

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حيث كان يحرص على إجراء الصيانة الدورية لها بصورة مستمرة، مع تغيير جميع القطع المتهالكة والفلاتر والزيوت بانتظام، وفي حال ظهور أي مشكلة أو عطل يقوم بمعالجته على الفور.



وكان إيرف جوردن يبتعد عن القيادة المتهورة، والتسارع والإبطاء المتكرر، وسحب أوزان ثقيلة، حيث أنها جميعاً سلوكيات خاطئة تؤثر على عمر المحرك.



كما يجب دائماً ملاحظة حالة المحرك والإشارات التي يرسلها إليك، سواء كانت على صورة خروج صوت أو رائحة غير طبيعيين، أو حال ارتفعت حرارته أو إنارة لمبة فحص المحرك، حيث يجب على الفور التوجه بالسيارة لمركز صيانة متخصص لاكتشاف المشكلة وعلاجها.