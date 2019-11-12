تعرف على العلامة التجارية التي تتصدر مبيعات السيارات السيدان المدمجة في مصر

كتب: باسل الحلواني

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن العلامة التجارية الأكثر مبيعاً في فئة السيارات السيدان المدمجة، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري.

ووفقاً لـ"أميك"، فإن سيارة "نيسان" اليابانية الشهيرة "صني"، تصدرت قائمة السيارات السيدان المدمجة الأكثر مبيعاً، في السوق المحلية.

واستطاعت "صني"، أن تستحوذ على حصة سوقية تقدر بـ 39.8%، من إجمالي مبيعات تلك الفئة،

Advertisements

بعدما استطاعت أن تبيع حوالي9 آلاف و311 وحدة.

وتتوافر نيسان صني في مصر، بثلاث فئات من التجهيزات، الأولى 1.5 A/T، بسعر 208 ألف جنيه، والثانية 1.5 A/T EX، بسعر 220 ألف جنيه، والثالثة 1.5 A/T EX، بسعر 230 ألف جنيه.