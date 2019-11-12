بمحركات ديزل.. نيسان تكشف عن طرازين "فان" أكثر تطوراً

كتب: باسل الحلواني
تعتزم عملاق صناعة السيارات اليابانية نيسان، طرح موديلين جديدين من طرازي NV300 وNV400 ، بمحركات ديزل جديدة طبقاً للمواصفة الأوربية للعادم Euro 6d TEMP.
ويتميز هذين الطرازين بالعديد من التعديلات، بدايةً من المقصورة الداخلية التي تعتمد على مواد أكثر فخامةفي المقاعد وحليات الكروم والنظام الصوتي الرقمي ولوحة القيادة الجديدة باللون الأسود.
ويبلغ الحمل الأقصى للموديل NV400 حوالي 2134 كجم، وتحمل محركاً ديزل سعة 2.3 لتر، بقوة تتراوح من 135 إلى 180 حصان،
وتقدم نيسان سيارتها NV300 بحمولة تصل إلى 1280 كجم، ويتوفر للسيارة مجموعة من المحركات التي تغطي نطاق القوة الممتد بين 95 و170 حصان، ويتوفر للمحركات الأقوى ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض.
ويزخر الموديلين الجديدين بالعديد من التجهيزات الحديثة والمتطورة في مقدمتها أنظمة دمج الهواتف أبل Carplay وأندرويد Auto.
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