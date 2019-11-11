استدعاء 17,632 سيارة فورد ولينكون وميركوري لخلل يؤدي لوقوع إصابات

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 17,632 سيارة من فورد (Mustang، Edge، Fusion) ولينكون (MKX، MKZ) وميركوري (Milan)، موديلات تبدأ من 2005 إلى 2014، وأكدت على أهمية التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال Recalls.Sa.

وكان هذا الاستدعاء نتيجة وجود خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة الراكب، وقد يؤدي ذلك لخروج شظايا معدنية حادة نحو الركاب في حالة وقوع حادث، تتسبب في وقوع إصابات.

ودعت الوزارة أصحاب السيارات المعنية للتواصل مع وكلاء السيارات “شركة توكيلات الجزيرة وشركة محمد يوسف ناغي”؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.