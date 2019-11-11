هيونداي النترا 2021 تظهر لأول مرة في شكلها المتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت هيونداي النترا 2021 في صورة توقعية بالفوتوشوب تكشف عن تصميمها الجديد كلياً مع استمرار هيونداي في تطبيق لغة تصميم جديدة أكثر جراءة مع جميع موديلاتها.

مقدمة السيارة خاصة لافتة للنظر وغالبا سنرى مثلها في توسان 2021 القادمة قبل النترا بقليل، بحجم كبير وتصميم ثلاثي الأبعاد ومصابيح أمامية مسحوبة للأعلى لتؤدي لشكل غير تقليدي على الإطلاق.

كما نرى تغييرات على الشكل العام للجسد كذلك، بمنحنى طويل للسقف والذي ينتهي قرب المصابيح الخلفية، بينما في الداخلية نتوقع رؤية تصميم وقطع مشابهة لموديلات هيونداي الأخرى.

لا تتوقعوا تغييرات كبيرة في مولدات الطاقة، مع استمرار محرك 2.0 لتر الحالي بشكل رئيسي، بينما نسخة النترا سبورت الحالية قد يتم تحويلها إلى النترا N Line مع استمرار محركها الـ 1.6 لتر.

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هيونداي النترا 2021 الشكل المتوقع:

هيونداي النترا 2020 الشكل الحالي: