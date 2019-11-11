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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة "برابوس" تُطلق نسخة معدّلة من "مرسيدس G Class" والان مع التفاصيل
الإثنين 11 نوفمبر 2019
شركة برابوس تطلق نسخة معدلة من مرسيدس G Class
كشفت شركة برابوس الألمانية لتعديل السيارات، النقاب عن أدفينتشر Adventure النسخة المعدلة من طراز عام 2020 للفئة G-class من «مرسيدس».
وأوضحت الشركة أن نسختها المعدلة تمتاز بزيادة الخلوص الأرضي (المسافة بين أسفل السيارة وسطح الأرض) بنحو 40 ملليمتراً، فضلاً عن تزويدها بعجلات قياس 20 بوصة مصنّعة من معدن خفيف الوزن.
وقدمت برابوس للنسخة المعدلة إضاءة مدمجة بعتبة الصعود، إضافة إلى غطاء محرك مصنّع من ألياف الكربون. وطالت التعديلات نطاق المحرك المكون من ست أسطوانات، ما أسهم في زيادة قوته من 286 إلى 330 حصاناً.
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