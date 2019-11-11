مرسيدس تجمّد رواتب 300 ألف موظف ضمن برنامج التقشف!

الخليج ٣٦٥ نت – بدأت دايملر الشركة الأم لمرسيدس برنامج تشقف مالي بسبب الضغوط المادية التي تواجهها الشركة بين غرامات باهظة لاستخدام برمجيات غش الديزل مع تراجع المبيعات العالمية، لتقرر الشركة خفض الوظائف الإدارية بـ 1,100 شخص تم تسريحهم مع تجميد مؤقت لرواتب جميع عمالها في ألمانيا الذين يبلغ تعدادهم 300,000.

المدير التنفيذي الجديد لدايملر، أولا كالينيوس، طلب من موظفي وعمال مرسيدس عدم طلب أي زيادة في المرتبات لانشغال الشركة مع أزمات التجارة العالمية والاستدعاءات المكلفة والغرامات من السلطات الألمانية.

ويُذكر أن كل هذه الضغوط أدت لخسارة دايملر 1.3 مليار دولار (4.9 مليار ريال) في الربع الثاني من العام، وهي أول خسارة من نوعها خلال عشرة أعوام.

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