فورد تدرس إعادة إحياء موديل كابري

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الخليج ٣٦٥ نت – فورد أعادت إحياء موديل بوما مؤخراً في أوروبا، والذي اشتهر في التسعينات كسيارة رياضية رخيصة ببابين، والآن تدرس فورد إعادة إحياء اسم أوروبي أيقوني آخر حسب رئيس استوديو التصميم الأوروبي امكو لينارتس، والذي صرح بأمله في عودة موديل “كابري مجدداً”.
وقد كانت كابري النسخة الأوروبية لموستنج مع طرحها بين 1968 و1986 لتحقق مبيعات 1.9 مليون سيارة، وعبر امكو لينارتس عن رغبته في عودة الموديل “ولكن على الموديل أن يكون متسقاً مع باقي المجال”.
وبالطبع أهم عامل هنا أن يكون هناك سوق حقيقي لكابري في حالة عودتها، خاصة مع فشل موديل “بروب” الذي تم اعتباره الخليفة الروحية لكابري، ما يعني أن على فورد دراسة الكثير من الاعتبارات قبل إحيائها مجدداً.
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