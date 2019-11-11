نظمها الاتحاد السعودي للتنس وسط مشاركة واسعة.

نجم نادي الاتحاد ضيفا على بطولة استراليا للتنس بعد فوزه ببطولة كيا الجبر

الخليج ٣٦٥ نت – طار نجم تنس الطاولة السعودية ونادي سعود الحقباني بلقب النسخة الرابعة من بطولة كيا الجبر للتنس المفتوحة في مدينة الرياض، والتي تنقل بطلها ليكون ضيفا على بطولة استراليا المفتوحة للتنس التي سوف تقام مطلع العام المقبل 2020.

فبعد مشوار قوي في تصفيات البطولة التي انطلقت يوم الخميس الماضي بمشاركة أكثر من 40 لاعبا من مختلف مدن المملكة و احتضنتها ملاعب الاتحاد السعودي للتنس في الملز بمدينة الرياض, نجح الحقباني في الفوز على لاعب نادي السلام حسن الزاهر بنتيجة مجموعتين دون رد في المباراة النهائية التي شهدت حضور رئيس الاتحاد السعودي للتنس الاستاذ محمد العجاجي والذي قام بدوره مع مدير المنطقة الوسطى في شركة الجبر التجارية للسيارات الأستاذ حسين القحطاني بتتويج أصحاب المراكز الأولى في فئتي الكبار وتحت سن 16 عاما, حيث حصل اللاعب قاسم العبيدان من نادي المحيط على لقب بطولة الناشئين والجائزة المقدمة من شركة كيا الجبر بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب محمد الجزيري من نادي القارة بنتيجة مجموعتين دون رد.

وأبدى البطل النجم سعود الحقباني لاعب نادي الاتحاد سعادته بتحقيق لقب بطولة كيا الجبر المفتوحة ” الطريق إلى أستراليا” ووصوله ليكون ضيفا على بطولة عالمية مثل بطولة استراليا المفتوحة إحدى البطولات الكبرى في التنس عالميا, ومتابعة نجوم اللعبة ولقاء سفير سيارات كيا موتورز اللاعب الأسباني الشهير رافاييل نادال, مقدما شكره لعائلته ولإدارة ناديه والجهازين الإداري والمسؤولين في اتحاد اللعبة على الاهتمام والمتابعة التي يجدها.

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من جهته بارك مدير عام المنطقة الوسطى بشركة الجبر التجارية للسيارات حسين القحطاني للاعب سعود الحقباني فوزه ببطولة كيا الجبر المفتوحة للتنس “الطريق إلى أستراليا” متمنيا له رحلة سعيدة إلى أحد أهم بطولات التنس عالميا بطولة استراليا المفتوحة, مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد السعودي للتنس لإنجاح البطولة وإخراجها بأفضل شكل ممكن والذي انعكس على المستوى الكبير للمشاركين والمباريات التي اتسمت بالقوة والندية.

وأشار إلى أن رعاية شركة كيا موتورز لبطولة استراليا المفتوحة تمنحها أحقية استقطاب لاعبين من دول مختلفة ليكونوا ضيوفا على البطولة بعد أقامة بطولات محلية من تنظيم وكلاء الشركة في تلك الدول كما حصل في هذه البطولة التي تعد امتداد ثلاث بطولات سابقة.

وأكد القحطاني بأن اهتمام شركة الجبر التجارية بالفعاليات الرياضية يأتي كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية, حيث تعد بطولة التنس أحد المناشط المتعددة التي تحرص الشركة على إقامتها بشكل دوري خدمة لشباب ورياضة الوطن.