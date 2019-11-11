فولكس فاجن تطلق سيارة اختبارية كهربائية جديدة

كتب: باسل الحلواني

تعتزم عملاق صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن، الكشف عن سيارة اختبارية كهربائية جديدة وذلك خلال فعاليات التسخة القادمة من معرض لوس أنجلوس للسيارات، المقرر إقامته يوم 22 نوفمبر الجاري.

وتجمع السيارة الاختبارية الجديدة بين الخصائص الإيروديناميكية لموديلات الجران توريزمو، مع الرحابة التي تقدمها الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، مع الاعتماد على نظام دفع كهربائي خالص بمدى سير يبلغ

590 كلم.

وتحمل المقصورة الداخلية مجموعة من المواد الخام المستدامة مثل بقايا التفاح مع الجلد الصناعي، كما يظهر بالمقصورة الداخلية قمرة رقمية بالكامل.

ومن المنتظر أن تطرح فولكس فاجن سيارتها الجديدة ID. Space vizzon، في الأسواق العالمية نهاية عام 2021.