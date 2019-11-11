كتب: باسل الحلواني
تعتزم عملاق صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن، الكشف عن سيارة اختبارية كهربائية جديدة وذلك خلال فعاليات التسخة القادمة من معرض لوس أنجلوس للسيارات، المقرر إقامته يوم 22 نوفمبر الجاري.
وتجمع السيارة الاختبارية الجديدة بين الخصائص الإيروديناميكية لموديلات الجران توريزمو، مع الرحابة التي تقدمها الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، مع الاعتماد على نظام دفع كهربائي خالص بمدى سير يبلغ590 كلم.
وتحمل المقصورة الداخلية مجموعة من المواد الخام المستدامة مثل بقايا التفاح مع الجلد الصناعي، كما يظهر بالمقصورة الداخلية قمرة رقمية بالكامل.
ومن المنتظر أن تطرح فولكس فاجن سيارتها الجديدة ID. Space vizzon، في الأسواق العالمية نهاية عام 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر فولكس فاجن تطلق سيارة اختبارية كهربائية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.