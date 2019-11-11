نصائح هامة للحفاظ على بطارية السيارة من الأعطال في الشتاء

الخليج ٣٦٥ نت – مع قدوم فصل الشتاء تتعرض كثير من بطاريات السيارات إلى الأعطال، وينتج ذلك بسبب كثرة إجهاد البطاريات في الصيف عن طريق استخدام المكيف والتجهيزات الكهربائية بصورة متواصلة، كما أن برودة الجو تؤثر بالسلب على المكونات الداخلية للبطاريات.



لذا قدمت الهيئة الألمانية للفحص الفني عدة نصائح هامة في كيفية العناية بالبطارية والحفاظ عليها من الأعطال في فصل الشتاء، نستعرضها لكم اليوم هنا.

أشار الخبراء الألمان إلى أن الصدأ وتسرب التيار من البطارية من أبرز العوامل التي تسبب في ضعف البطارية وتلفها، لذلك ينصح الخبراء بضرورة الحفاظ على جسم البطارية والأقطاب ومشابك التوصيل نظيفة قدر الإمكان.



وأوضح الألمان طريقة تنظيف البطارية لإزالة الأكاسيد من فوق الأقطاب بصورة صحيحة للحفاظ عليها، وذلك عبر استخدام ورقة صنفرة ناعمة، ثم تنظيفها بقطعة قماش جافة، ثم وضع بعض الشحم على الأقطاب ومشابك التوصيل، مع مسح جسم البطارية بقطعة قماش مبللة.

Advertisements



وأضاف الخبراء أنه يجب غلق جميع التجهيزات الكهربائية الغير ضرورية في السيارة قبل البدء في تشغيل المحرك، حيث يحتاج محرك البنزين الحديث لإدارته حوالي 400 وات لمضخة الوقود وفوهات الحقن.



وحذر الخبراء من تشغيل أنظمة مثل التهوية والمكيف والإضاءة والراديو بصورة مستمرة، حيث تستهلك أنظمة التهوية والمكيف من 100 إلى 500 وات، كما يبلغ معدل استهلاك التدفئة والإضاءة والراديو 1000 وات، وهو ما يتسبب في تفريغ شحنة البطارية سريعاً.



ومن الآثار السلبية لزيادة متطلبات الطاقة أيضاً هو زيادة استهلاك الوقود، حيث أن كل 100 وات من التيار الكهربائي ينتجها المولد الكهربائي، تؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود بمعدل 1ر0 لتر/100 كلم.