“بالفيديو” مرسيدس CLA تخضع لاختبار التصادم.. والنتيجة مبهرة!

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت القناة الرسمية لـ(Euro NCAP) على موقع “يوتيوب” نتائج اختبارات سيارة مرسيدس CLA موديل 2020 الكوبيه العائلية رباعية الأبواب الصغيرة، والتي كشفت مدى جودة وفاعلية أنظمة الأمان والسلامة المتوفرة بها، حيث نجحت في تخطي ثلاثًا من أصل أربع اختبارات أساسية بنسبة فاقت 90%.



تعرضت السيارة إلى عدة اختبارات، منها الاصطدام الأمامي جهة السائق على سرعة 64 كم/س، والاصطدام الأمامي الكلي على سرعة 50 كم/س، بالإضافة إلى الاصطدام الجانبي بجسم متحرك على سرعة 50 كم/س.



كما تم اختبار تعرض قوائم السيارة الجانبية إلى الاصطدام بجسم صلب بسرعة 32 كم/س، وكذلك تم اختبار ارتداد مقعد السائق عند الاصطدام بسرعة 16 و24 كم/س.

وتهدف هذه الاختبارات قياس مدى قدرة أنظمة السيارة على حماية السائق والراكب الأمامي والركاب بالخلف والأطفال والمارة، ولقد حققت مرسيدس CLA نجاحاً باهر، لذا منحت (Euro NCAP) السيارة العلامة الكاملة بخمس نجوم.



وجاءت نتائج اختبار وسائل الأمان بالسيارة رائعة، حيث وصلت نسبة حماية السائق في الاصطدامات إلى 96% والركاب بالمقاعد الخلفية بنسبة 91% والمارة بنسبة 91% ووسائل الأمان المساعدة بنسبة 75%.

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يذكر أن مرسيدس CLA 180 تأتي مع محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.3 لتر معزز بشاحن هواء تيربو، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 نقلات، يولد قوة 136 حصان، مع عزم أقصى يصل إلى 200 نيوتن متر.

وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.0 ثوان، وتبلغ سرعتها القصوى 216 كيلومتر في الساعة، وتستهلك في المتوسط 5.7 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.



أما النسخة الأقوى من مرسيدس CLA وهي CLA 200 فإنها تعتمد على نفس سعة المحرك ولكنها تولد قوة 163 حصان، مع عزم دوران أقصى 250 نيوتن متر.

وتتسارع CLA 200 من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.2 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 230 كيلومتر في الساعة، وتستهلك في المتوسط 5.4 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.