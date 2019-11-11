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شكرا لقرائتكم خبر عن فولكس فاجن تكشف عن سيارتها ID. Space Vizzion الاختبارية والان مع التفاصيل
الإثنين 11 نوفمبر 2019
تكشف فولكس فاجن عن سيارتها ID. Space Vizzion الاختبارية خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات في الفترة من 22 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 1 ديسمبر/كانون الأول.
وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الجديدة تدمج بين الخصائص الإيروديناميكية لموديلات "الجران توريزمو" مع الرحابة التي تقدمها الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، مع الاعتماد على نظام دفع كهربائي خالص بمدى سير يبلغ 590 كلم.
وتعتمد المقصورة الداخلية على مفهوم المواد الخام المستدامة ،كما يظهر بالمقصورة الداخلية قمرة رقمية بالكامل.
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