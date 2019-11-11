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فولكس فاجن تكشف عن سيارتها ID. Space Vizzion الاختبارية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 11 نوفمبر 2019

تكشف فولكس فاجن عن  سيارتها ID. Space Vizzion الاختبارية خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات في الفترة من 22 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 1 ديسمبر/كانون الأول.

 

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وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الجديدة تدمج بين الخصائص الإيروديناميكية لموديلات "الجران توريزمو" مع الرحابة التي تقدمها الموديلات متعددة الأغراض SUV، مع الاعتماد على نظام دفع كهربائي خالص بمدى سير يبلغ 590 كلم.

 

وتعتمد المقصورة الداخلية على مفهوم المواد الخام المستدامة ،كما يظهر بالمقصورة الداخلية قمرة رقمية بالكامل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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