كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر AMB 001.. أستون مارتن تعلن الكشف عن أول دراجة نارية في تاريخها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة أستون مارتن البريطانية، عن إطلاق أول دراجة نارية في تاريخها، وتحمل دراجة أستون مارتن الجديدة اسم AMB 001.

وطورت أستون مارتن درجاتها الناريحة بالتعاون مع شركة الدرجات النارية Brough Superior، وحصلت AMB 001 على تصميم منخفض وخطوط سلسة مع مقدمة محدبة، وتوفر الدراجة الفائقة مقعد جلدي فاخر لراحة ركوب السائقين، كما تحمل الدراجة النارية محرك عالي الأداء مزود بالتيربو وقادر على إنتاج 180 حصان في حين يبلغ وزن الدراجة 180 كجم.

وتستعد أستون مارتن لبيع 100 نسخة فقط من دراجتها النارية الأولى بسعر يبلغ 120 ألف دولار لكل للدراجة الواحدة، والتي ستكون مخصصة للحلبات وغير قانونية على الطرقات، وستبدأ أستون مارتن بإطلاقها في مطلع العام المقبل.