تعرف على موعد طرح النسخة الأوتوماتيك من بي واي دي "F3"

كتب: باسل الحلواني كشفت مجموعة الأمل للسيارات، وكيل علامة بي واي دي الصينية في مصر، عن موعد طرح السيارة F3 المزودة بناقل حركة أوتوماتيك في السوق المحلية. وقالت "الأمل"، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن تقديم السيارة، سيكون خلال الربع الأول من العام القادم. إن تقديم السيارة، سيكون خلال الربع الأول من العام القادم. وكشفت مصادر لـ"سيارات الوفد"، عن السعر المتوقع للنسخة الأوتوماتيك من السيارة الصينية، والذي لن يتجاوز 190 ألف جنيه. جنيه. جدير بالذكر أن سعر النسخة المزودة بناقل حركة يدوي من بي واي دي "F3"، يقدر بحوالي 173 ألف جنيه. Advertisements ووفقاَ لأحدث البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فإن مبيعات النسخة "المانيوال"، من بي واي دي، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت 4.162 سيارة.

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