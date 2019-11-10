ابتكار روسي جديد لإنقاذ قائد السيارة حال تعرضه لمشكلة صحية

كتب: باسل الحلواني

توصل مجموعة من العلماء الروس، إلى حل مبتكر لتجنب حوادث السير حال تعرض قائد المركبة لمشكلة صحية طارئة، عن طريق جهاز يتم تثبيته داخل السيارة، يمكنه إيقافها وطلب الاستغاثة في حال تسجيله أي مشاكل صحية طارئة لدى السائق.

ويرى عدداَ من الخبراء والمتخصصين، أن هذا النظام سيكون حيويا للغاية بالنسبة للسائقين المسنين، ومن المحتمل توحيد هذه الخدمة مع منظومة تحديد المواقع "جلوناس" الروسية للرد السريع، الأمر الذي سيسمح بطلب الاستغاثة بسرعة، كما يمكن ربط هذا الجهاز بأنظمة

قيادة السيارة، لكي تستطيع التوقف بنفسها وتشغيل أجهزة الإنذار عند رصد الجهاز مشاكل في صحة السائق.

ومن المنتظر أن يضم هذا النظام عدداً من أجهزة الاستشعار الحساسة للغاية لمتابعة الحالة الصحية للسائق، ومن الممكن أن يتصل هذا النظام بالهاتف المحمول، وسيكون من الممكن مستقبلاً شراء هذا النظام لدى تجار الأجهزة الإضافية للسيارات.