الطيران المدني يكشف عن مبادرات تطوير مطارات المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن المبادرات التطويرية ضمن برنامج تطوير وتحسين المطارات وزيادة عدد الوجهات الداخلية والدولية، بهدف رفع مستوى التنافسية في سوق النقل الجوي ومستوى خدمة المسافر أيضاً؛ تعزيزاً لصناعة الطيران المدني. وإليك البعض من هذه البرامج التطويرية المطبقة: زيادة عدد الوجهات في بعض المطارات التي تشهد نسبة نمو متزايدة ومنها مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة القصيم، حيث من المقرر إطلاق أول رحلة دولية لشركة طيران العربية مصر التي تم إدراجها ضمن جدول الرحلات.

سيتم تسيير أربع رحلات في الأسبوع بواقع رحلة يومياً لخدمة الراغبين في السفر وذلك خلال أيام “الثلاثاء والخميس والجمعة والسبت”، وسيكون موعد وصولها اليوم الساعة 11 مساءاً وإقلاعها الساعة 11:50 مساءًاً.

تم مؤخراً تدشين خط رحلات لـ”لخطوط الجوية الكويتية” مباشرة بين الكويت والقصيم؛ بداية من شهر أكتوبر 2019 بمعدل 3 رحلات أسبوعياً. يُذكر أن ذلك يأتي ضمن برامج الهيئة لدفع عجلة نمو الرحلات أكثر في المطارات ذات نسبة النمو العالية ووضع المعالجات اللازمة للمطارات منخفضة الحركة، والتوجه أيضاً نحو فتح المزيد من الرحلات الدولية.

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