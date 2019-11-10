سيارات شفروليه كورفيت وسيلفرادو وبليزر 2020 تنطلق في معرض دبي الدولي للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شفروليه الشرق الأوسط بأن سيارة كورفيت ستينغراي 2020 المرتقبة ستتألق وسط جناح الشركة خلال معرض دبي الدولي للسيارات 2019 في نوفمبر المقبل. وتنضم كورفيت ستينغراي الجديدة كلياً إلى كل من سيلفرادو تريل بوس وبليزر الجديدة كلياً ومجموعة من الطرازات الأخرى الرائعة من تشكيلة شفروليه المجددّة.

وفي هذا السياق قالت كيلي ماكدونالد، الرئيس التنفيذي للتسويق لدى شركة جنرال موتورز إفريقيا والشرق الأوسط: “تعد كورفيت أيقونة للأداء المتفوق، ويسعدنا أن نستعرض ستينغراي 2020، التي تشكل أحدث إصدارات هذه الأيقونة وتعتبر الأفضل في تاريخ كورفيت. ولا شكّ بأن هذه السيارة ستذهل عشاقها من منطقة الشرق الأوسط بفضل بنيتها التصميمية الجديدة ذات المحرك الوسطي. نعتقد بأن معرض دبي الدولي للسيارات هو المنصة المثالية للتواصل مع عشاق هذه السيارة من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وإظهار الابتكار الهندسي الذي تنطوي عليه أحدث تشكيلاتنا. ونعدُ عشاق السيارات بأن بانتظارهم المزيد من المفاجآت المشوقة”.

أول سيارة كورفيت بمحرك وسطي

تمثل كورفيت ستينغراي 2020 خلاصة تجارب كورفيت السابقة جميعها، سيارة ذات تصور جديد تمامًا تقدم للعملاء مستويات جديدة من الأداء والتكنولوجيا ومهارة الصنع والرفاهية. فبفضل البنية التصميمية الجديدة ذات المحرك الوسطي، توفر السيارة توزيعًا أفضل للوزن وخاصة في القسم الخلفي لتعزيز أداء القيادة في خط مستقيم وعلى المسار. وكنتيجة لهذا التصميم الوسطي، فإن سيارة ستينغراي 2020 ذات استجابة وتحكم أفضل بسبب قرب مقعد السائق من المحور الأمامي.

وكما هو متوقع فإن طراز 2020 هو أكثر سيارات ستينغراي تسارعًا على الإطلاق، مع تسارع من الصفر إلى 100 كيلومتر في أقلّ من ثلاث ثوان، عندما تكون مجهزة بحزمة الأداء Z51. وعلاوة على ذلك، فإن ستينغراي C8 توفر مشهد رؤية يشبه ما توفره سيارات السباق بسبب الوضعية المنخفضة لغطاء المحرك ولوحة القياسات والمقود. ومع ذلك، فإن الأداء لا يأتي على حساب قدرات الاستخدام العملية، فمع حجرتي تخزين، توفر ستينغراي 2020 ما مجموعه 12.6 قدم مكعب من حيّز التخزين، ما يمثل حيزًا مثاليًا للأمتعة أو لمجموعتي مضارب الجولف.

يتميز التصميم الخارجي لسيارة ستينغراي 2020 بمظهر جريء ومستقبلي يفرضه المحرك الوسطي، إلا أنها لا تزال سيارة كورفيت بشكل لا لبس فيه. فهي رشيقة وانسيابية، مع شكل رياضي منحوت يوفر شعوراً بالحركة والقوة في كل زاوية من زوايا السيارة.

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سيلفرادو تريل بوس وبليزر في المعرض

تنضم إلى كورفيت ستينغراي ضمن جناح شفروليه كل من سيارتي سيلفرادو تريل بوس فائقة القوة وبليزر، سيارة الكروس أوفر الأنيقة والجديدة كليًا، مما يظهر مدى تنوع تشكيلة الشركة التي تقدم سيارات تناسب احتياجات العملاء المتنوعة.

ويتوفر طرازا سيلفرادو تريل بوس بمحرك V8 سعة 5.3 لتر وناقل حركة أتوماتيكي ذو 6 سرعات، مما يمنح هذه السيارة قدرات غير مسبوقة. إن سيارة سيلفرادو تريل بوس 2019 أقوى وأكثر قدرة وذات حركة ديناميكية أكبر من أي وقت مضى من أجل تحسين الأداء وتعزيز الراحة. وعلاوة على ذلك، فهي مجهزة بتقنيات أمان استثنائية من دون المساومة على قدرات سيلفرادو الأسطورية على الطرق الوعرة وتنوع استخداماتها.

ولعشاق القيادة على الطرق المعبّدة في المدن، ستعرض شفروليه أيضًا طرار بليزر الجديد كليًا خلال مشاركتها في معرض دبي الدولي للسيارات 2019. تتميز بليزر بتصميم جذاب وهي سيارة كروس أوفر عصرية تعكس بشكل مثالي لغة شفروليه الجريئة، ولكن بوجود قدرات عملية لا تضاهى مع مقاعد تتسع لخمسة ركاب، إلى جانب نظام إدارة التخزين الأول من نوعه من شفروليه والذي يتضمن نظام سكك وسياج للأمتعة.