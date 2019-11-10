كاديلاك XT5 و XT6 تظهران لأول مرة بالمنطقة في معرض دبي للسيارات 2019

كاديلاك تشارك في معرض دبي الدولي للسيارات 2019

كاديلاك ترتقي بالتصميم والفخامة والتكنولوجيا إلى آفاق جديدة

الظهور الأول في الشرق الأوسط لسيارة كاديلاك XT5 رباعية الدفع المجددة، وسيارة الكروس أوفر الجديدة كليًا XT6

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت كاديلاك اليوم عن مشاركتها في معرض دبي الدولي للسيارات 2019، الحدث الأكثر ترقبًا في عالم السيارات في المنطقة، حيث تستعرض كاديلاك تشكيلتها المميزة لعام 2020، والتي تجمع بين عناصر التصميم والفخامة والتكنولوجيا في آن معًا، لتحمل زوار المعرض في رحلة عبر ابتكاراتها الفريدة التي تقود المرحلة المقبلة من التوسع المستمر للعلامة.

وفي إطار المرحلة الحالية من خطة التحول العشرية التي تنتهجها العلامة وهي مرحلة طرح المنتجات، وكذلك ترقية مراكز تجربة العملاء في جميع أنحاء المنطقة. ويشكل طرازا 2020 من كاديلاك XT5 المجددة وكاديلاك XT6 جزءًا من خطة التحول التي تنتهجها العلامة، والذين سيتم طرحهما لأول مرة في الشرق الأوسط خلال معرض دبي الدولي للسيارات 2019، إلى جانب مجموعة واسعة من الطرازات التي ستكمل تشكيلة العلامة المشاركة في المعرض، بما في ذلك كاديلاك XT4 وسيارة الدفع الرباعي الشهيرة كاديلاك إسكاليد.

وفي هذا السياق، قال كريستيان سومر، المدير الإداري لعمليات كاديلاك الدولية والمدير الإقليمي لكاديلاك الشرق الأوسط: “نحن متحمسون للغاية للمشاركة مرة أخرى في معرض دبي الدولي للسيارات، الحدث الرئيسي البارز على أجندة صناعة السيارات في الشرق الأوسط، والذي يجذب جمهورًا شغوفًا من جميع أنحاء المنطقة. ونحن في كاديلاك نسعى باستمرار للتميز ويسعدنا أن نقدم لقاعدة عملائنا الأوفياء المتنامية في المنطقة مجموعة من الطرازات من تشكيلتنا المجددة خلال مشاركتنا في المعرض هذا العام. سيمنح كل من طرازي كاديلاك XT5 و XT6 2020 عشاق السيارات لمحة عن مستقبل علامتنا ويبرز التزامنا الراسخ بالريادة”.

Advertisements

تأتي سيارة XT5 المجددة مجهزة بمحرك جديد ذو شحن توربيني، وبتقنيات معززة وبلمسات تصميمية محسنة تتكامل في فئات مميزة لتوفر للعملاء خيارات أكبر عند تخصيص سيارة الكروس أوفر الفاخرة هذه بما يناسب ذوقهم الخاص. وسيرى زوار المعرض كيف ترتقي كاديلاك XT5 2020 بمعايير الفخامة لتقدم تجربة قيادة مشوقة تمنح شعورًا مشابهًا لقيادة السيارات الرياضية المدمجة متعددة الاستعمالات (SUV) من حيث القوة والأداء الوظيفي. وتبدأ مجموعة XT5 بفئة Luxury ذات التجهيزات الفاخرة، كما تتوفر فئتا Premium Luxury وSport اللتين تستوحيان التصاميم وديناميكيات القيادة المميزة من كاديلاك.

صممت سيارة الكروس أوفر كاديلاك XT6 الجديدة كلّياً لتمكين الركّاب من قضاء أفضل الأوقات على الطرقات، وهي مجهزة بثلاثة صفوف من المقاعد، وتتمحور حول الفخامة، وتتضمّن مقصورة قابلة للتكيّف والاتصال، تكمّلها سرعة الاستجابة عند التحكم بالمقود بالإضافة إلى توفر باقة شاملة من تقنيات السلامة القياسية والاختيارية. جرى تصميم وتطوير كل جزء من XT6 بعناية فائقة لتوفير مكان راقٍ ومريح للتواصل والاستمتاع بالرحلة. وتتضمن التشكيلة الجديدة فئتي Premium Luxury وSport، مما يمنح العملاء الخيار للحصول على تصاميم تناسب تفضيلاتهم الشخصية على مستوى الشكل الخارجي والداخلي.

وتتألق في المعرض أيضًا XT4، أول سيارة دفع رباعي مدمجة من كاديلاك على الإطلاق، حيث ستتاح للزوار فرصة التعرف بشكل مباشر على كيف يسهم محرك XT4 التوربو الجديد سعة 2.0 لتر، وتقنياتها المتقدمة في توفير تصميم جريء وأداء قوي ومقصورة رحبة.

كما تشارك في المعرض سيارة كاديلاك إسكاليد، سيارة دفع رباعي كبيرة الحجم من كاديلاك، والتي تتميز بتصميمها الجريء وقدراتها الفائقة ومقصورتها الفخمة، التي ترتقي بها إلى مستويات جديدة من التألق. تتوفر إسكاليد ضمن الفئة القياسية وفئة ESV المطوّلة، التي تتميز بقاعدة عجلات أطول بـ 356 ملم، وبطول إجمالي أكبر يبلغ حوالي 518 ملم، مما يوفر مساحة وراحة أكبر لركاب الصف الثالث، ويزيد المساحة المخصصة للأمتعة بأكثر من الضعف. وتتوفر إسكاليد بفئتي تجهيزات Premium Luxury وPlatinum.