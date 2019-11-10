كاديلاك CT5 تعرض لأول مرة في معرض دبي الدولي للسيارات 2019

كاديلاك تعرض أول سيارة CT5 على الإطلاق خلال مشاركتها في معرض دبي الدولي للسيارات

الظهور الأول في الشرق الأوسط لسيارة السيدان كاديلاك CT5

سيشهد المعرض أيضًا الظهور الأول لطرازي عام 2020 من كاديلاك XT5 وXT6 رباعية الدفع

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت كاديلاك أنها ستعرض سيارة السيدان CT5 للمرة الأولى في الشرق الأوسط خلال مشاركتها في معرض دبي الدولي للسيارات 2019. وسيتمكن زوار المعرض من إلقاء نظرة على سيارة السيدان الفاخرة الجديدة التي ترتقي بإرث العلامة الحائزة على جوائز، من خلال الجمع بين دقة التصميم وفخامة الأداء وأعلى مستويات الراحة المدعومة بأحدث تقنيات كاديلاك.

ويؤكد التصميم الجديد كليًا بالسقف المنحني على تجربة القيادة المتطورة التي توفرها CT5، والتي تكتمل في التصميم الداخلي المرتكز على السائق والذي يمزج بين التكنولوجيا المتقدمة والعناصر رفيعة المستوى. وستشمل مجموعة طرازات CT5 فئات Luxury، وPremium Luxury، وSport، مع حزمة Platinum المتوفرة على طرازي Premium Luxury وSport، مما يسمح للعملاء بتخصيص السيارة بما يناسب تفضيلاتهم وضمن فئات وتصاميم فريدة.

وفي هذا السياق، قال كريستيان سومر، المدير الإداري لعمليات كاديلاك الدولية وكاديلاك الشرق الأوسط: “نحن متحمسون للغاية لكشف النقاب عن أول سيارة كاديلاك CT5 في معرض دبي الدولي للسيارات الشهر المقبل، إن تقديم هذا الطراز الفاخر هو دليل على خبراتنا الفريدة في صناعة سيارات السيدان الفاخرة لعملائنا الأوفياء في الشرق الأوسط”.

وأضاف سومر: “إلى جانب سيارة السيدان CT5، سيتم عرض مجموعتنا من سيارات الدفع الرباعي لعام 2020 ضمن جناحنا. يجمع بين الطرازات الجديدة رابط قوي على مستوى التصميم والفخامة والتكنولوجيا، وهي تشكل جزءًا من خطة التحول العشرية الخاصة بعلامتنا والتي تهدف للارتقاء بتجربة العملاء وطرح منتجات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات قاعدة عملائنا المتنامية في المنطقة”.

وتستوحي CT5 تصميمها من السيارة الاختبارية المذهلة إسكالا، إلا أنها ترسم اتجاهًا جديدًا في تصميم سيارات السيدان من كاديلاك التي تستفيد من ميزة التناسب الطبيعي لمنصة الدفع الخلفي لتقدم القوة والحضور الواثق والأداء المتميز.

ويوفر الاندماج المذهل بين التكنولوجيا وتقنيات الاتصال المتقدمة في CT5 الجديدة السائقين تجربة سلسة داخل السيارة ويمنحهم شعورًا قويًا بالسيطرة. ويبرز هذا الأمر في كل شيء بدءًا من أدوات التحكم في السيارة التي تتوافق مع أسلوب قيادة السائق إلى أحدث تجربة مستخدم كاديلاك التي تضفي لمسة شخصية أكثر من أي وقت مضى، وتوفر طرقًا أكثر سهولة للتفاعل مع نظام كاديلاك للمعلومات والترفيه – بما في ذلك خاصية اقتران الهاتف عبر تقنية اتصال المدى القريب NFC ونظام التحكم الدوار الجديد.

هذا وتشارك عائلة كاديلاك من سيارات الدفع الرباعي بقوة في معرض السيارات، حيت تكمل كلّ من طرازات العام 2020 من XT5 وXT6 وXT4 إلى جانب الأيقونة الشهيرة كبيرة الحجم كاديلاك إسكاليد تشكيلة العلامة المشاركة في معرض دبي الدولي للسيارات 2019.

Advertisements

وتبدأ مجموعة XT5 2020 بفئة Luxury ذات التجهيزات الفاخرة، كما تتوفر فئتا Premium Luxury وSport اللتين تستوحيان التصاميم وديناميكيات القيادة المميزة من كاديلاك. وسيرى زوار المعرض كيف ترتقي كاديلاك XT5 2020 بمعايير الفخامة لتقدم تجربة قيادة مشوقة تمنح شعورًا مشابهًا لقيادة السيارات الرياضية المدمجة متعددة الاستعمالات (SUV) من حيث القوة والأداء الوظيفي.

وتتوفر مجموعة XT6 2020 ضمن فئتي Premium Luxury وSport، مما يمنح العملاء الخيار للحصول على تصاميم تناسب تفضيلاتهم الشخصية على مستوى الشكل الخارجي والداخلي. صممت كاديلاك XT6 لتمكين الركّاب من قضاء أفضل الأوقات على الطرقات، وسيتمكن زوار المعرض من رؤية كيف جرى تصميم وتطوير كل جزء من XT6 بعناية فائقة لتوفير مكان راقٍ ومريح للتواصل والاستمتاع بالرحلة.

كاديلاك CT5:

سيارات كاديلاك SUV: