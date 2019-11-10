جي ام سي تعلن عن تشكيلتها المشاركة في معرض دبي الدولي للسيارات 2019

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت جي ام سي اليوم عن مشاركتها في معرض دبي الدولي للسيارات 2019، حيت تستعرض العلامة التزامها بالموثوقية والتحسين المستمر في التصميم والتميز الهندسي خلال وجودها في المعرض، وتقدم للزوار تشكيلتها المُجددة لعام 2020 التي تتضمن طرازات بارزة ترتقي بإرث العلامة العريق في المنطقة.

يزخر جناح جي ام سي في المعرض بطرازات عنوانها القوة والمتانة، وسيتيح للزوار فرصة التعرف عن كثب على تشكيلة جي ام سي سييرا الجديدة كليًا، وهي التعبير الأكثر جرأة على الإطلاق للبيك آب كامل الحجم من جي ام سي، والمتوفر بطرازين حصريين للمنطقة هما سييرا Elevation، وسييرا AT4 بالمقصورة العادية.

وفي هذا السياق، قالت دانييلا ديسوزا، مدير علامة جي ام سي الشرق الأوسط: “يعد معرض دبي الدولي للسيارات الحدث الأكبر بالنسبة لعشاق السيارات، ونحن سعداء بالمشاركة فيه وتمكين عملائنا الأوفياء من إلقاء نظرة على عدد من أحدث تشكيلات جي ام سي، بما في ذلك الطراز الجديد كليًا الذي جرى إطلاقه هذا العام من سييرا، لنقدم لعملائنا فرصة الاختيار من بين ست فئات مختلفة قابلة للتخصيص بالكامل بما يناسب أسلوب حياتهم واحتياجاتهم”.

وتابعت: “نحن سعداء بالإرث العريق لعلامة جي ام سي في المنطقة، حيث دخلناها لأول مرة منذ أكثر من 94 عامًا بسيارات مصممة لتناسب كل أسلوب حياة. ولهذا السبب نحن متشوقون اليوم لاستعراض بعض من سيارات الدفع الرباعي وشاحنات جي ام سي الأكثر شعبية ضمن معرض دبي الدولي للسيارات 2019. ”

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جرت إعادة تصميم البيك أب كامل الحجم تمامًا ليكون أكبر من جميع النواحي تقريبًا، ويعبّر بقوّة عن المزايا العالية للتصميم والقدرات وتقنيات الاتصالات المتطوّرة. يضمن جي ام سي سييرا الجديد كليًا تركيبة فريدة من القدرات الحقيقية على الطرق الوعرة والمعبدة، إلى جانب مظهر جريء يعززه الرفراف الجانبي المنحوت وغطاء المحرك الطويل، لحضور لافت لا مثيل له على الطريق.

ويتوفر بيك_أب جي إم سي سييرا بهيكلي المقصورة العادية والمقصورة الأطول، ويتكون من طرازات SLE، وSLT، ودينالي، و Elevation، وAT4. وتم تصميم طراز AT4 الأول من نوعه للعملاء الذواقين الذين يتمتعون بأسلوب حياة نشط، إذ يجمع بين القدرات الذكية والتقنيات المبتكرة مع قدرات لا تضاهى على الطرقات الوعرة. إنه مصمم للعملاء الذين يرغبون بحضور قوي على الطريق وبالقدرة على المناروة على الطرقات غير المعبدة. تعزز علامة AT4 جوهر سييرا من حيث القدرات مع لمسات رياضية مميزة للغاية.

سيتم عرض طرازات جي ام سي سييرا وعلامة AT4 ضمن معرض دبي الدولي للسيارات، إلى جانب مجموعة واسعة من الطرازات الشهيرة التي تكمل تشكيلة العلامة في المعرض.