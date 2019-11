ننشر الأسعار الرسمية لعائلة "شيفروليه" في مصر

كتب: باسل الحلواني

تطرح شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفروليه في مصر، مجموعة متنوعة من سيارات العلامة الأمريكية في السوق المحلية.."سيارات الوفد"، تنشر في السطور التالية الأسعار الرسمية لسيارات شيفروليه في مصر.

N300

تتوافر شيفروليه N300 "الفان"، في السوق المصرية بفئة واحدة 1.3 M/T F/O Tinted glass، بسعر 174650 جنيهًا.

لانوس

تتواجد السيارة شيفروليه لانوس، في السوق المحلية بفئتين، الأولى 1.5 M/T F/O، بسعر 166400 جنيه، والثانية

M/T H/L

1.5، بسعر 171.600 جنيه.

أفيو

يطرح وكيل "شيفروليه" في مصر، السيارة "أفيو"، بفئتين، الأولى "1.5 A/T F/O Facelift"، بسعر 197900 جنيه، والثانية "1.5 "A/T H/L Facelift بسعر 203300 جنيه.

أوبترا

يتم طرح السيارة شيفروليه أوبترا في مصر بـ4 فئات من التجهيزات، الأولى 1.5 A/T، بسعر 208400 جنيه، والثانية 1.5 A/T F/O، بسعر 214200 جنيه، والثالثة 1.5 A/T H/L، بسعر 219500 جنيه، وأعلى فئة 1.5 A/T T/L، بسعر 225100 جنيه.

ماليبو

تتوافر شيفورليه ماليبو بـ3 فئات من التجهيزات، الفئة الأولى1.5 A/T Turbo LS، بسعر 389990 جنيهًا، والفئة الثانية 1.5 A/T Turbo LT، بسعر 419990 جنيهًا، وأعلى فئة 1.5 A/T Turbo premier، بسعر 449990 جنيهًا.

إيكونوكس

يتم طرح شيفروليه إيكونوكس، بـ3 فئات من التجهيزات، الأولى 1.5 A/T Turbo LS، 539900جنيه، والثانية 1.5 A/T F/O Turbo LT، بسعر 569900، والثالثة 1.5 A/T Turbo LT+، بسعر 580 ألف جنيه.