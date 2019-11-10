إليك آخر مستجدات العمل في طرق “جدة – جازان” بالإتجاهين

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الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة التفاصيل الأخيرة ومستجدات العمل في مشروع طريق “جدة – جازان” بالاتجاهين، مشيرة إلى أن نسبة الإنجاز في تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع الطريق وصلت إلى 80%.
يذكر أن المشروع يبلغ طوله 50 كيلومتراً، كما أنه تم توضيح المرحلة الحالية للطريق سواء الجزء المنتهي منه أو الذي ما زال تحت التنفيذ بالصور التالية.
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