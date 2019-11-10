“بالصور” انطـلاق المرحلة الثالثة لرالي “العُلا- نيوم”

الخليج ٣٦٥ نت – أكد الأمير “خالد بن سلطان العبدالله الفيصل” رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية أن تنوع المناطق التي يمر بها الرالي بكل مراحله، يضفي بُعداً آخر للتنافس ويعد تحضيراً لرالي دكار الدولي الذي سيقام مطلع العام 2020، وكان ذلك بعدما انطلقت أمس المرحلة الثالثة لرالي “العُلا- نيوم” بطول 231 كيلومتراً والتي بدأت من “أبو القزاز” وتنتهي في “العمود”.

وحالياً يتصدر السّباق السعودي “ياسر بن سعيدان” يليه “يزيد الراجحي” بالمركز الثاني، وتراجع الإماراتي “خالد القاسمي” للمركز الثالث، وحافظ الإسباني “فرناندو ألونسو” على المركز الرابع.

وأشار الأمير “خالد بن سلطان العبدالله الفيصل” أيضاً إلى أن الراليات المحلية بدأت تستقطب أبطالاً من الخارج ما يعطي زخماً وحماساً وتنافساً، ووجّه شكره لأهالي المنطقة على تفاعلهم مشيداً بدور وسائل الإعلام لتغطيتها وحضورها لنقل الفعاليات.