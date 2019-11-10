شركة "بنتلي" تكشف تفاصيل أحدث سياراتها الفاخرة

الأحد 10 نوفمبر 2019

أعلنت شركة بنتلي البريطانية المصنعة للسيارات الفاخرة، عن طرح نسخة خاصة من طراز Continental GT Convertible، بسقف متحرك.



ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، اللقطات الرسمية لهذه النسخة التي تتمتع بسقف قابل للفتح والغلق، مع توفرها بـ45 لونا مختلفا.

وذكر الموقع الأمريكي أن الاسم التسويقي الرسمي لهذه النسخة من طراز Continental GT Convertible ، هو Continental GT Convertible Tweed Roof.

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وقال "موتور وان" إن السقف المتحرك لطراز Continental GT Convertible Tweed Roof، تستغرق عملية فتحه وغلقه 19 ثانية، وهو مجهز لتحمل ضغط الهواء حتى سرعة 30 ميلا في الساعة.

ويعمل طراز Continental GT Convertible Tweed Roof بمحرك "توين تربو"، فئة V8، وينتج قوة 542 حصانا، مع عزم دوران 770 نويتن متر.

ويمنح المحرك هذا الطراز من "بنتلي" القدرة على التسارع من صفر وحتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.9 ثانية، مع توفر الطراز بمحرك أقوى من فئة W12 بسعة 6.0 لتر، وينتج قوة 626 حصانا.