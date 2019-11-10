رينج روفر إيفوك تنضم للسوق المصرية.. تعرف على أسعارها ومواصفاتها

كتب: باسل الحلواني

شهد شهر نوفمبر الجاري، رسمياً، الظهور الأول لموديل 2020، من أيقونة رينج روفر الشهيرة إيفوك، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتقدم "إيفوك"، بفئة تجهيز "R-Dynamic SE" التي تعتمد على سواعد محرك سداسي الاسطوانات بسعة 2 لتر وينتج قوة 250 حصان ميكانيكي عند 6500 لفة بالدقيقة.

ويبلغ السعر الرسمي لـ"إيفوك" موديل 2020 في مصر مليون و450 ألف جنيه، وتعد في

جيلها الجديد نسخة مصغرة من رينج روفر فيلار موديل 2019، وبذلك فهي تجمع بين الهوية الرياضية والفخامة في آن واحد، كما أنها لم تزل تحافظ على هوية جيلها الأول الذي شهد نجاحاً كبيرًا بالعديد من الأسواق العالمية.

وتعمل "إيفوك" خماسية الأبواب والمقاعد الجديدة بنظام الدفع الكلي، وينقل طاقة محركها للمحاور الأربعة

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ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات، وتصل سرعتها القصوى 217 كيلو متر في الساعة.

تتوفر سيارة رينج روفر بإطارات رياضية قياس 20 بوصة، وتعتمد نسخة محدثة من قاعدة العجلات D8 التي تساعد في زيادة صلابة السيارة بمقدار 23% وتقلل من استهلات الوقود بنسة تصل إلى 15%.

ويتاح بسيارة رينج روفر الجديدة باقة من وسائل الترفيه أبرزها زر تشغيل-إيقاف المحرك ونظام صوتي من ثمان سماعات عالية النقاء ومشغل أقراص MP3/DVD ومدخل USB وبلوتوث لربط الهواتف الذكية بالسيارة وكمبيوتر رحلات وحامل أكواب أمامي وخلفي.