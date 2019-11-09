الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - فورد تكشف عن Mustang الكهربائية بقدرات جبارة!

كشفت شركة فورد مؤخرا عن سيارة Mustang كهربائية بقدرات جبارة وتقنيات متطورة تجعلها من بين أفضل السيارات البيئية في العالم.

ولفتت سيارة Mustang Lithium انتباه الجميع بهيكلها الانسيابي الذي توحي كافة معالمه بالقوة، والمزين بعناصر مصنوعة من ألياف الكربون.

ومنح المصممون هذه السيارة رسمة مميزة لغطاء المحرك توحي بتقنيات الكهرباء التي تعمل بها المركبة، وزودوها بممتص صدمات أمامي على شكل جنح هوائي صغير وفتحات هوائية كبيرة لزيادة ثباتها على السرعات العالية.

وأهم شيء في هذا السيارة هو محركها الكهربائي الجبار بعزم 900 حصان، ونظام الطاقة بقوة 800 فولط، اللذان يجعلانها من أقوى السيارات الكهربائية في العالم، ويمنحانها تسارعا يطمح إليه عشاق المركبات الرياضية.

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ويمكن لسائقها الاختيار بين 4 أنظمة للقيادة: Sport وTrack وBeast، ونظام Valet الذي يستعمل عند تسليم السيارة لشخص آخر.

وخلال استعراض السيارة قالت فورد إنها طورتها لاختبار أنظمة تنظيم الحرارة في المركبات الكهربائية، وخصوصا أن البطاريات تعاني من ارتفاع درجات الحرارة أثناء الاستعمال المكثف للمركبة.