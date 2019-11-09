كورفيت معدلة تتحول إلى بوجاتي فيرون مقلدة

الخليج ٣٦٥ نت – إذا كانت هناك جائزة لأكثر السيارات المقلدة تميزاً، فقد تربحها هذه السيارة، حيث تبدو نسخة طبق الأصل من سيارات بوجاتي، لكن هل هي شيرون؟ أم أنها تحاول أن تكون فيرون بدلاً من ذلك.

ولكن بالطبع رؤية الواجهة الخلفية ستعرف أنها محاولة جيدة لتقليد شيرون، وقد تم تعديلها في المكسيك، وهناك نظريات عديدة حول السيارة الأصلية، حيث يبدو أن المصابيح الامامية جاءت من فورد فيوجن، في حين أن المصابيح الخلفية من فورد كوجر (الجيل الثامن)، وبالنظر إلى خط الزجاج الأمامي ومرايا الأبواب ستلاحظ أنها من طراز C5 كورفيت.

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والاحتمال الأقوى هي سيارة كورفيت، ولكن سيكون من المحزن أن تكون البداية واحدة من سيارات الدفع الأمامي المذكورة بالأعلى، لأن C5 تبدو نقطة انطلاق للتعديل مميزة بالفعل.

وبالطبع بمجرد رؤيتها ستعرف أنها ليست سيارة حقيقية، إلا أنه قد تم بذل الكثير من الجهد لتعديلها، ولكن أيضاً ربما يكون صاحب هذه السيارة المزيفة قد أولى الكثير من الاهتمام للشائعات حول بوجاتي شيرون جراند سبورت كشف، وبعد أن سئم من انتظارها قرر صنع واحدة مزيفة.