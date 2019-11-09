"يو 5".. أول سيارة رياضية كهربائية صينية في الأسواق الأوروبية

كتب: باسل الحلواني
تعتزم الصين طرح أول سيارة رياضية كهربائية متعددة الاستخدامات SUV، في الأسواق الأوروبية.
وتحمل السيارة الجديدة "يو 5"، وتأمل "بكين"، أن تكون منافساً قوياً لكبرىشركات السيارات الكهربائية الشهيرة مثل فولكس فاجن، وتسلا.
ومن المقرر أن يتم طرح "يو 5" في الأسواق الأوروبية خلالالنصف الثاني من العام 2020، على أن يتم طرحها للبيع في الأسواق الصينية خلال الشهر "نوفمبر" الجاري.
وبحسب الشركة المنتجة "أيوايز"، فإنه من المنتظر أن يصل سعر السيارة الجديدة "يو 5"، إلى 28 ألف دولار.
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