“تقارير المستهلكين”: كيا تيلورايد 2020 هي سيارة مبهرة

الخليج ٣٦٥ نت – تشهد الفترة الأخيرة انتعاشاً كبيراً في سوق سيارات الـ SUV ذات الثلاثة صفوف من المقاعد، وتتطلع كيا إلى جذب العملاء من خلال اطلاق تيلورايد 2020 المحدثة.

تواجه تيلورايد الجديدة منافسة قوية مع شقيقتها هيونداي باليسايد، وكل من فولكس فاجن أطلس، وفورد اكسبلورر، وهوندا بايلوت، وتتميز بتصميم صندوقي ومقصورة أنيقة ومخصصة، مع جميع المزايا التي يمكنكم توقعها، بداية من المقاعد المريحة الملفوفة بالجلود الفاخرة، إلى أدوات التحكم في المناخ الخلفية، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى الصف الثالث، ومساحة الشحن الكبيرة عند طي الصف الثالث من المقاعد.

وقد حصلت السيارة على تصميم عام وعر إلى حد ما، وتحتوي على نظام دفع كلي ونظام قفل تفاضلي لتحسين التسارع على الأسطح الزلقة في الأجواء الماطرة أو الثلجية، وتستمد تيلورايد قوتها من محرك V6 سعة 3.6 لتر بقوة 291 حصان وقدرة سحب تصل إلى 2,268 كجم، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، في حين يمتص التعليق معظم مطبات الطريق.

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في النهاية، تتوفر تيلورايد بأربعة مستويات باسم LX وS وEX وSX، ويتراوح سعرها بين 31,690 دولار ( ريال)، و41,490 دولار ( ريال)، ويذكر أن تقارير المستهلكين قاموا بتجربة EX مؤخراً، ويمكنكم رؤية ما قالوه في الفيديو التالي: