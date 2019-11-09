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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. وزارة الإنتاج الحربي تكشف عن الأسعار المرتقبة لسيارتها الكهربائية والان مع التفاصيل
السبت 9 نوفمبر 2019
أزالت وزارة الإنتاج الحربي بمصر الستار عن الأسعار المرتقبة لسيارتها الكهربائية التي أعلنت عنها في الفترة الأخيرة.
وأكدت وزارة الإنتاج الحربي أنها ليست للطرق العادية وهي السيارة E-motion التي تم التأكيد على أن سعرها في مصر سيبدأ من 78 ألف جنيه وتصل في أعلى إصداراتها إلى 125 ألف جنيه للنسخ الأعلى في التجهيزات والبطارية.
بينما قالت الوزارة إن هذه الأسعار ليست نهائية بعد ولكنها ستحدد بصورة دقيقة عند بدء تصنيع السيارة في مصر خلال العام المقبل ولم تعلن الوزارة عن سعر النسخة المناسبة للطرق العادية من السيارة ولكنها قالت إنها ستطلق 200 نسخة من E-motion في مصر بفئات مختلفة في الأيام المقبلة حيث ستكون البداية مع السيارات المستوردة من الصين قبل بدء أعمال التصنيع في مصر.
وستقدم من السيارة الكهربائية E-motion نسخ مختلفة مخصصة للفنادق والمنتجعات والقرى السياحية بسرعة لا تزيد عن 45 كم كما ستقدم منها نسخ لإطفاء الحريق ولملاعب الجولف ولتنظيف الشوارع.
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