فيديو.. دودج دورانجو SRT تنافس فورد اكسبلورر ST في سباق تسارع

الخليج ٣٦٥ نت – يشهد قطاع سيارات الـ SUV نمواً كبيراً في السنين الأخيرة، وعلى الرغم من ذلك، فنادراً ما نرى مثل هذه السيارات ذات الثلاثة صفوف تنافس بعضها في سباقات تسارع، فمهمتهم الأساسية تتلخص في نقل أكثر من خمسة ركاب.

ولكن اليوم، نشاهد دودج دورانجو SRT في منافسة قوية مع فورد اكسبلورر ST معدلة وأخرى قياسية في مسار سباق Pageland في ساوث كارولينا، والآن لنستعرض معكم بعض الأرقام الهامة عن السيارات المتنافسة.

أولاً، تعد دودج دورانجو SRT هي الأقوى بين السيارات الثلاث، حيث تستمد قوتها من محرك هيمي V8 سعة 6.4 لتر يولد 475 حصان و637 نيوتن.متر من عزم الدوران، مقارنة بـ 400 حصان و637 نيوتن.متر لتيلورايد من محرك مزدوج التوربو V6 سعة 3.0 لتر، في حين أن اكسبلورر تمتلك ناقل حركة بعشر سرعات مقابل ثمانية في دودج، لذا قد يكون نقل السرعة أفضل في مسار سباق التسارع القصير البالغ طوله 200 م.

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ثانياً، من حيث الوزن، يبلغ وزن اكسبلورر حوالي 2,115 كجم، في حين أن دورانجو تزيد عن ذلك بكثير بوزن يبلغ حوالي ثلاثة أطنان، ما يجعل زيادة القوة تبدو صغيرة إلى حد ما، والفرق في الوزن مهم، لكن القوة هامة أيضاً، ما يجعل دورانجو تفوز بالسباق، ولكنه كان قريباً نسبياً، والجدير بالذكر أن سيارة اكسبلورر المعدلة حصلت على قوة إضافية قدرها 100 حصان و210 نيوتن.متر من عزم الدوران، وفي حين أن المنافسة كانت قريبة بين دورانجو واكسبلورر القياسية، فبالتأكيد اكسبلورر المعدلة ستهزمها بسهولة شديدة.

وفي الختام، وجب أن نذكر أن دورانجو SRT يبدأ سعرها من 64,000 دولار (240,000 ريال) إلا أن اكسبلورر ST أرخص بنحو 10,000 دولار (37,500 ريال)، ووفقاً للفيديو فإن حزمة تعديل اكسبلورر تبلغ حوالي 600 دولار (2,250 ريال).