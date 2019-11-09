تعرف على الفرق المشاركة في فورمولا إي الدرعية 2019

المنافسات على أشدها في الموسم السادس لسباق فورمولا إي

المنافسات تنطلق من حلبة الدرعية في المملكة العربية السعودية والسائقون يستعدون للمشاركة في سباقين متتاليين

الخليج ٣٦٥ نت – أسابيع قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم السادس من بطولة ’إيه بي بي فورمولا إي‘، والتي تستهل منافساتها لهذا العام في حلبة الدرعية بالمملكة العربية السعودية يومي 22 و23 نوفمبر بسباقين متتاليين. ومن المتوقع أن يشهد هذا الموسم منافسات شديدة نتيجة للزيادة غير المسبوقة في عدد الفرق المشاركة، ولا سيما مع دخول فريقي ’بورشه‘ و’مرسيدس-بنز‘ دائرة المنافسات. وقبل انطلاق منافسات السباق في المملكة، سنسلط الضوء على السائقين الذين يشاركون في السباق على المسار المذهل في قلب منطقة الدرعية التاريخية المدرجة على قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

’أودي سبورت آبت شيفلر‘ – ألمانيا

دانييل أبت – ألمانيا

انضم دانييل أبت إلى فريقه العائلي منذ الموسم الأول لسباقات ’فورمولا إي‘، وحقق خلال مشاركاته في المواسم الأربعة الماضية درجات متفاوتة من النجاح، حيث حل في المرتبة الأولى مرتين، وحل في المرتبتين الثانية والثالثة 10 مرات. ويبدي أبت حماسة كبيرة لإحراز المزيد من النجاحات خلال هذا الموسم.

لوكاس دي غراسي – البرازيل

يعتبر لوكاس دي غراسي أحد السائقين المخضرمين في سباقات ’فورمولا إي‘، وقد حصد الفوز خلال الموسم الافتتاحي لهذه السباقات في عام 2014. كما فاز غراسي بالمرتبة الثالثة خلال الموسم الماضي متأخراً عن البطل جان إريك فيرن، وسيباستيان بويمي الذي جاء في المركز الثاني. وحقق غراسي خلال مسيرته 10 انتصارات واعتلى منصة التتويج 30 مرة.

’بي إم دبليو أندريتي موتور سبورت‘ – ألمانيا

ألكساندر سيمز – المملكة المتحدة

شارك سيمز في سباقات مع فريق ’بي إم دبليو‘ لأعوام عديدة، وهو يشارك في سباقات لصالح العلامة الرائدة في تصنيع السيارات ضمن بطولة العالم لسباقات التحمل وسباق ’فورمولا إي‘. وخاض السائق البريطاني موسماً ناجحاً العام الماضي، حيث وصل إلى منصة التتويج للمرة الأولى في سلسلة سباقات السيارات الكهربائية خلال الموسم 2018/2019.

ماكس جونثر – ألمانيا

شارك جونثر في سباقات ’فورمولا إي‘ للمرة الأولى في مدينة الرياض خلال العام الماضي ضمن فريق ’جيوكس دراجون ريسنج‘، بعد أداء مبهر قدمه في اختبارات الهواة في مطلع عام 2018، واختبارات ما قبل موسم سباق الفورمولا إي في مدينة فالنسيا. ويعد المركز الخامس أفضل نتيجة حققها جونثر حتى الآن، وهو يأمل بالوصول إلى منصة التتويج برفقة فريقه الجديد.

فريق ’دي إس تيكيتا‘

جان إريك فيرن – فرنسا

يعتبر جان إريك فيرن أصغر سائق فرنسي في تاريخ سباقات ’فورمولا 1‘، وقد انضم إلى عالم ’فورمولا إي‘ منذ الموسم الأول لهذه السباقات، حيث أحرز المركز الأول في سباقه الأول. ويُعد فيرن السائق الوحيد في سلسلة السباقات الذي أحرز بطولتين متتاليتين، وكلتاهما مع فريق ’دي إس تيكيتا‘. وكان فيرن قد أحرز لقب البطولة للعام الماضي، وحقق خلال مسيرته 8 انتصارات، واعتلى منصة التتويج 20 مرة.

أنتونيو فيليكس دا كوستا – البرتغال

يعد أنتونيو فيليكس دا كوستا من أقدم المتسابقين في بطولة ’إيه بي بي فورمولا إي‘، وشارك في جميع مواسمها حتى الآن. وبعد مشاركته في 3 سباقات ضمن فريق ’بي إم دبليو آي أندريتي‘، ينضم دا كوستا إلى الأبطال المخضرمين في فريق ’دي إس تيكيتا‘ لموسم سباقات 2019/2020. وسبق وأن أحرز دا كوستا بطولتين ووصل إلى منصة التتويج 5 مرات.

’إنفجن فيرجن ريسنج‘

روبن فراينز – هولندا

بعد مشاركته في الموسمين الثاني والثالث لبطولة ’إيه بي بي فورمولا إي‘ (مع فريق ’بي إم دبليو آي أندريتي‘)، عاد فراينز للمشاركة في البطولة خلال العام الماضي ضمن فريق ’إنفجن فيرجن ريسنج‘، ونجح بتسجيل مرتبة متقدمة في الموسم الرابع. ويحمل فراينز في رصيده انتصارين، ونجح بالوصول إلى منصة التتويج 5 مرات في سباقات ’فورمولا إي‘.

سام بيرد – المملكة المتحدة

يعد سام بيرد واحداً من بين 3 متسابقين فازوا بسباق واحد في المواسم الثلاثة الأولى؛ وتميّزت مسيرته اللافتة في عالم ’فورمولا إي‘ بتحقيق انتصار مزدوج خلال الموسم الثالث من سباق فورمولا إي بمدينة نيويورك. واعتلى بيرد منصة التتويج 17 مرة، وحصد خلالها المرتبة الأولى 8 مرّات. وخلال العام الماضي، نجح بيرد بالوصول إلى المراتب العشر الأولى وحل في المرتبة التاسعة بالنسبة لتصنيف جميع السائقين.

’جيوكس دراجون ريسنج‘

برندون هارتلي – نيوزيلندا

أحرز برندون هارتلي، وهو سائق سابق في سباقات ’فورمولا 1‘، لقب بطولة العالم لسباقات التحمل مرتين. وتعد هذه المشاركة الأولى للسائق هارتلي في بطولة ’إيه بي بي فورمولا إي‘ لموسم 2019/2020 مع فريق ’جيوكس دراجون ريسنج‘.

نِكو مولر – سويسرا

يخوض السائق مولر أولى سباقاته في بطولة ’إيه بي بي فورمولا إي‘ مع فريق ’جيوكس دراجون ريسنج‘. وينضم هذا السائق السويسري إلى برندون هارتلي في المشاركة السادسة للفريق خلال الموسم 2019/2020.

فريق ’ماهيندرا ريسنج‘

جيروم دي امبروزيو – بلجيكا

يُعد دي امبروزيو أحد السائقين القلائل الذين شاركوا في سباقات ’فورمولا إي‘ منذ انطلاقتها الأولى في عام 2014، وهو من أكثر السائقين خبرة في سباقات السيارات الكهربائية بالكامل. ويستعد السائق البلجيكي المخضرم لقيادة سيارة فريق ’ماهيندرا‘ الهندي خلال الموسم الحالي وفي رصيده 3 انتصارات، إلى جانب نجاحه بالوصول إلى منصة التتويج 9 مرات.

باسكال فيرلين – ألمانيا / موريشيوس

سبق وأن حطم فيرلين الرقم القياسي باعتباره أصغر سائق في بطولة السيارات السياحية الألمانية، وكذلك أصغر سائق يُحرز اللقب. وبعد مشاركته في بطولة ’أداك فورمولا‘ للمحترفين وسباق ’فورمولا 3‘، شارك فيرلين في موسمين كاملين لسباقات ’فورمولا 1‘ مع فريقي ’مانور‘ و’ساوبر إف 1‘. ويشارك فيرلين في سباقات ’فورمولا إي‘ للموسم الثاني إلى جانب السائق المخضرم جيروم دامبروزيو ضمن فريق ’ماهيندرا ريسنج‘ الهندي. ونجح ويرلين بالوصول إلى منصة التتويج مرة واحدة حتى الآن.

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فريق ’مرسيدس-بنز إي كيو‘

ستوفيل فاندورن – بلجيكا

تشكل هذه المشاركة الثانية للسائق فاندورن في بطولة ’إيه بي بي فورمولا إي‘، حيث سيخوض السباق فريق ’مرسيدس-بنز إي كيو‘ الجديد بعد أدائه الناجح في الموسم الأول مع فريق ’إتش دبليو إيه رايس لاب‘ ووصوله إلى منصة التتويج. وقبل مشاركته في سباقات ’فورمولا إي‘ نجح فاندورن بتعزيز تصنيفه خلال جولات بطولة ’يورو كاب فورمولا 4‘ وجولة ’جي بي 2‘، كما تأهل كسائقٍ بديل لنظيره فرناندو ألونسو ضمن فريق ’ويليامز فورمولا 1‘.

نِك دي فريز – هولندا

ينضم السائق الشاب والموهوب نِك دي فريز إلى فريق ’مرسيدس بنز إي كيو‘ بعد استكماله اختبارات الهواة مع فرق أودي سبورت أبت شيفلر‘، و’نيو 333‘، و’إنفجن فيرجن ريسنج‘. وكان دي فريز قد استهل مسيرته في عالم سباقات السيارات خلال مرحلة مبكرة من عمره، وسبق له وأن أحرز بطولة العالم للكارتنج في عامي 2010 و2011، كما سبقت له المشاركة في سباقات ’فورمولا رينو 2.0‘ و’فورمولا 2‘، وقيادة السيارات في الجولات الداعمة لسلسلة سباقات ’فورمولا 1‘.

فريق ’نيو 333‘

أوليفر تيرفي – المملكة المتحدة

رغم حصده لمكانة متميزة خلال جولة ’سوبر بول‘ ضمن سباقين متتالين في لندن خلال الموسم الثاني، لم ينجح للسائق أوليفر تيرفي بإحراز فوزٍ حاسم في سباق ’فورمولا إي‘ بسبب مواجهته لبعض المشاكل في السيارة خلال الموسمين الثاني والثالث. لذلك فمن المؤكد بأنه سيبذل ما بوسعه لاعتلاء منصة التتويج أثناء مشاركته مع فريق ’نيو 333‘.

ما تشينغ هوا – الصين

يشارك السائق الصيني المخضرم ما تشينغ هوا في السباقات العالمية منذ عام 2005. وحاز هوا على شهرة واسعة خلال مشاركته في جولات التدريب الحرة على سباقات ’فورمولا ‘1 خلال اختبارات السائقين لدى فريقي ’إتش آر تي‘ و’كاترهام‘. ويتمتع هوا بخبرة في سباقات ’فورمولا إي‘ اكتسبها من مشاركته مع فريق ’أغوري‘ في عام 2015، وبعده مع فريق ’تيكيتا‘ خلال موسم 2016/2017.

فريق ’نيسان إي.دامز‘

أوليفر رولاند – المملكة المتحدة

شارك رولاند في الموسم الأول من بطولة ’إيه بي بي فورمولا إي‘، حيث أحرز جائزة “أفضل سائق ناشئ للعام”، ونجح بالوصول إلى منصة التتويج مرتين. ويستهل رولاند مشاركته لهذا الموسم مع فريق ’نيسان إي.دامز‘، ويتعاون مرة أخرى مع السائق المخضرم سيباستيان بويمي.

سيباستيان بويمي – سويسرا

بعد مواجهة طويلة خلال الموسم الثاني مع لوكاس دي غراسي، حصد سيباستيان بويمي المركز الثاني، ولكنه لم يتمكن من الدفاع عن انتصاره خلال الموسم الثالث. كما أخفق بويمي بإحراز المركز الأول خلال الموسم الماضي، ولكنه حلّ في المركز الثاني بعد جان إريك فيرن. ونجح بويمي بالوصول إلى منصة تتويج سباقات ’فورمولا إي‘ في جميع أنحاء العالم بمعدلٍ مذهل بلغ 22 مرة، حقق المركز الأول في 13 مرة منها. ويعتبر بويمي منافساً قوياً يخشاه الكثير من السائقين الآخرين.

فريق ’باناسونِك جاكوار ريسنج‘

ميتش إيفانز – نيوزيلندا

فاز ميتش بسباق الجائزة الكبرى في نيوزيلندا عندما كان عمره 16 عاماً، واكتسب خبراته في سباقات ’جي بي 3‘ و’جي بي 2‘ قبل الانضمام إلى فريق ’جاكوار‘ للمشاركة في سباقات ’فورمولا إي‘. وحقق المركز الأول مرة واحدة واعتلى منصة التتويج 4 مرات.

جيمس كالادو – بريطانيا

يشارك جيمس كالادو، الحائز على بطولة العالم لسباقات التحمل مع فريق ’فيراري‘، في موسم 2019/2020 لسباقات ’فورمولا إي‘ مع فريق ’جاكوار‘ إلى جانب زميله ميتش إيفانز. وتشكل هذه المشاركة الأولى في سباقات فورمولا إي بالنسبة لكالادو، والذي سبق له إحراز المركز الثاني في سباقات ’جي بي 3‘ عام 2011، والمركز الثالث خلال الموسم 12 من سباقات ’جي بي 2‘ قبل انضمامه إلى فريق ’ايه اف كورس فيراري‘.

فريق ’تاغ هوير بورشه‘

أندريه لوتيرير – ألمانيا

انتقل لوتيرير من فريق ’دي إس تيكيتا‘ إلى فريق ’تاغ هوير بورشه‘ بعد أدائه الناجح على مدى عامين في الفريق الفرنسي-الصيني. ويعود السائق الألماني للتعاون مع زميله السابق في سباقات التحمل نيل جاني ضمن فريق ’بورشه‘ قبل انطلاق الموسم 2019/2020. وتشمل إنجازات لوتيرير في عالم سباقات السيارات تحقيق الفوز في سباق ’لو مان 24 ساعة‘ 3 مرات، وإحراز لقب بطولة العالم لسباقات التحمل؛ كما نجح بالوصول إلى منصة التتويج 4 مرات في سباقات ’فورمولا إي‘.

نيل جاني – سويسرا

ينضم نيل جاني إلى فريق ’بورشه‘ لتسجيل مشاركته الأولى في سباقات ’فورمولا إي‘. ويقود جاني سيارات العلامة الألمانية في السباقات منذ عام 2013، حيث قاد سيارته من طراز ’بورشه 919 هايبرد‘ لتحقيق فوز مستحق بسباق ’لو مان‘ في عام 2016، وأحرز بطولة العالم لسباقات التحمل خلال نفس العام.

فريق ’فينتوري فورمولا إي‘

فيليب ماسا – البرازيل

انضم فيليب إلى الموسم الخامس من سباق ’فورمولا إي‘، لينطلق للمرة الأولى في سيارات السباق الكهربائي في المملكة العربية السعودية في 15 ديسمبر العام الماضي. وعلى الرغم من أنه لم يصل إلى منصة التتويج في سباقات ’فورمولا إي‘ سوى مرة واحدة فقط، إلا أن بطل ’فورمولا ‘1 والحائز على 11 انتصاراً يتطلع لترك بصمته خلال مشاركته في الموسم لهذا العام.

إدواردو مورتارا – سويسرا

ينضم هذا السائق السويسري إلى سباقات فورمولا إي للموسم الرابع بعد النجاح اللافت الذي أحرزه في بطولة السيارات السياحية الألمانية وسباق ’فورمولا 3‘، إلى جانب فوزه بسباق الجائزة الكبرى في ماكاو لعامين متتاليين. وحتى الآن، حقق مورتارا انتصاراً واحداً ووصل إلى منصة التتويج 3 مرات.