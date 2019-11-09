رنج روفر سوبركار تبدو واقعية تماماً في هذا الفيديو التخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – في 2015، تم تدشين رنج روفر سوبركار اختبارية باسم “هانتر” بتصميم فريد من نوعه، قبل نسيان الجميع لها لأعوام، والآن نعود لذكرها مجدداً مع قيام الفنان Iskander Utebayev بتصميم فيديو رسومي يدمج بين الواقع والخيال للسيارة.

السيارة تبدو مذهلة والغرض منها بسيط: صنع سوبركار بارتفاع متغير حسب رغبة السائق، ما يعني أن السيارة قد تتحول إلى بديل الـ SUV نظرياً.

وقد تم تحقيق ذلك لأن أقواس العجلات تتحرك بشكل مستقل عن جسد السيارة، ما يعني أن المسافات بين العجلات ستبقى كما هي بغض النظر عن ارتفاع الجسد، وهي خطوة ضرورية للسماح بمرونة فائقة لارتفاع السيارة.

كما نرى صور تخطيطية دقيقة مبنية على السوبركار، وقام الفنان أيضاً بصنع موديل مصغر من الصلصال لها.. ولكن هل سنراها على أرض الواقع يوماً ما؟ للأسف نشك في ذلك.