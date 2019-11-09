أول نظرة على شيفروليه بليزر وملينو 2020 الكهربائيتين بالكامل

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الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شيفروليه عن أول صور تشويقية واضحة لموديلات مينلو وبليزر SUV للصين.. وتعتبر مينلو أول سيارة كهربائية تطرحها شيفروليه في السوق الصيني، مع وصفها بالسيدان وإن تظهر في الصور على شكل هاتشباك.
وتتمتع مينلو بمدى 410 كيلومتر لكل شحنة، ومن المتوقع اعتمادها على حزمة بطاريات 52.5 كيلوواط\س بقوة 148 حصان وعزم دوران 350 نيوتن.متر، كما تأتي بأحدث انظمة المعلومات الترفيهية لشيفروليه بمزايا مثل مفتاح افتراضي للسيارة وتحكم عن بعد ونظام تعرف صوتي ذكي.
الموديل الثاني هو بليزر بسبعة مقاعد، ويمكن اعتبارها الـ SUV الرائدة لشيفروليه في السوق الصيني، مع زيادة طول السيارة مقارنة بالنسخة العالمية لبليزر لتوفير مساحة داخلية أكبر وصف ثالث من المقاعد.
من المنتظر تدشين الموديلين في معرض غوانزو الصيني للسيارات الذي تُعقد فعالياته من 22 نوفمبر 22 إلى الأول من ديسمبر.
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