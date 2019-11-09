عروض تقسيط هيونداي سوناتا 2018 من شركة الوعلان للتجارة

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الوعلان للتجارة، واغتنم العروض المدهشة على سيارات هيونداي موديلات 2018 من الوعلان بالتعاون مع مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري. السيارة المشمولة في العرض: سوناتا موديل 2018 محرك 2.4 لتر MPI: القسط الشهري: 1456 ريال مميزات العرض: بدون دفعة أولى (للعملاء المحولة رواتيهم)

بدون رسوم إدارية

35% دفعة أخيرة صورة العرض:

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