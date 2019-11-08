بورش باناميرا 2021 فيس ليفت تظهر في صور تجسسية أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – بورش لإتستعدجراء تحديثات منتصف العمر على باناميرا بعد مرور ثلاثة أعوام على تدشين الجيل الحالي، مع اكتفاء العلامة الألمانية بتحديثات جمالية محدودة في المصابيح الأمامية والخلفية حسب ما نرى في الصور التجسسية الأخيرة.

الخبر الأهم هنا أن باناميرا فيس ليفت قد تحصل على نسخة أعلى أداء باسم الأسد Lion، وهذه النسخة قد تصل قوتها إلى 820 حصان مع اعتمادها على محرك هجين متطور مستوحى من تيربو S E هايبرد.

في حالة طرح هذه النسخة الرياضية فستمثل منافسة مباشرة لمرسيدس AMG GT 73 القادمة في 2020.. وبالعودة باناميرا فيس ليفت القياسية فمن المتوقع أن يتم تدشينها العام القادم.