شركة لوسيد للسيارات الكهربائية تبني مصنعها الجديد بمساعدة المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – منذ ثلاثة أعوام تقريباً كشفت شركة لوسيد موتورز عن موديل “اير” الكهربائي الفاخر مع جدولة الإنتاج في 2018، ولكن واجهت الشركة مشكلة في قلة التمويل المالي، قبل حل المشكلة بفضل استثمار صندوق الثروة السيادي السعودي بـ 3.75 مليار ريال في الشركة.

والآن مع وفرة المال لديهم أعلنت الشركة عن إكمال خططها وبدء بناء أول مصنع لها في ولاية اريزونا الأمريكية، مع توقعات ببدء إنتاج موديل اير في نهاية 2020.

وقد صرحت لوسيد أن سعر اير الجديدة سيبدأ من 52,500 دولار (197,000 ريال)، وستوفر “راحة ممتازة ووسيط مستخدم أفضل وأداء يتعدى موديلات بي ام دبليو ومرسيدس.

وستعتمد اير على مولد طاقة كهربائي بقوة 400 حصان بمدى 386 كيلومتر لكل شحنة، مع تطوير لوسيد لبطاريات أكبر حجماً بمدى يصل إلى 643 كيلومتر، كما من المتوقع طرح نسخ خاصة عالية الأداء بدفع رباعي وقوة تقترب من 1000 حصان.