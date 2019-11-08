الفارق بينهما 10 آلاف جنيه.. مقارنة بين بيجو 301 وكيا بيجاس

كتب: باسل الحلواني

تتمتع كلاً من "كيا بيجاس" الكورية الجنوبية، و"بيجو 301" الفرنسية، بانتشاراً واسعاً في السوق المصرية، نظراً للسعر التنافسي للسيارتين، فضلاً عن انتمائهما لعلامتين تجاريتين لهما تاريخ طويل مع العميل المصري.."سيارات الوفد"، تقدم في السطور التالية مقارنة بين أسعار ومواصفات "كيا بيجاس"، و"بيجو 301":

كيا بيجاس

لاقت سيارة كيا بيجاس، قبولاً ملحوظاً منذ طرحها في الأسواق، و ذلك نظرا ً لحجمها الصغير و سعرها المنخفض نسبياً.

تبلغ السعة الداخلية للمحرك الخاص بها نحو 1400 CC ، كما أن قوة المحرك تبلغ 95 حصان عند وصول المحرك إلي

سرعة دوران تبلغ ستة آلاف لفة في الدقيقة الواحدة ، أما العزم الأقصى للمحرك يصل إلي 133 نيوتن لكل متر عند وصول المحرك إلي سرعة دوران تبلغ أربعة آلاف لفة في الدقيقة الواحدة.

يبلغ طول بيجاس 4300 مللي متر و يصل عرضها إلي 1700 مللي متر كما يصل الإرتفاع الكلي إلي 1460 مللي متر بينما طول قاعدة العجلات يبلغ حوالي 2570 مللي متر على وجه التقريب ، و يبلغ خلوص الارتفاع او ما يطلق عليه الارتفاع الجزئي حوالي 160 مللي متر و هو معدل أعلى من كيا سيراتو التي لا يتخطى إرتفاعها 150 مللي متر و هو الأمر الذي تسبب في إحتكاك جسم السيارة الخارجي ببعض الحواجز مما تسبب في مشكلات لها و

ABS

EBD

هو الأمر الذي إتجهت شركة كيا إلي تلافيه في بعض الفئات الأخرى و التي يأتي على رأسها سيارة بيجاس، كما تحتوي على أنظمة فرامل، ومانع لسرقة للمحرك.

أما عن الأسعار، فيبدأ سعر كيا بيجاس من 239.900 جنيه

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بيجو 301

تعتبر من أفضل سيارات هذه الفئة لأنها تجمع مابين الجانب العملي لوفرة المساحات بالصالون وكبر حجم الشاشة بالإضافة للأداء المميز المعروف للسيارات الأوروبية.

وتأتي 301 بمحرك بقوة 1600 سي سي و 115 حصان ، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات وتبلغ سرعة السيارة القصوى 188 كم/س.

وتتمتع بواجهة مميزة وجنوط سبور، كراسي جلد، شاشة 7 بوصة مزودة بكاميرا خلفية، تطعيمات مميزة للتابلوه، نظام فرامل مانع للانغلاق، نظام توزيع إلكتروني للفرامل بالإضافة لحماية أسفل المحرك ووسائد هوائية وقفل يدوي لسلامة الأطفال وغلق أبواب مركزي، بالإضافة إلى ضبط مستوى الكشافات الأمامية وإضاءه نهاريه (ليد)وكشافات ليد خلفيه مزودة بفوانيس شبورة.

أما عن الأسعار، فيبدأ سعر بيجو 301 من 229.90 جنيه.