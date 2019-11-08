لماذا لا تنتشر سيارات الديزل في الدول العربية؟

الخليج ٣٦٥ نت – يتساءل كثير من الأشخاص عن سبب انتشار سيارات الركوب المزودة بمحركات احتراق داخلي تعمل بوقود الديزل في الأسواق الأوروبية والأمريكية، وذلك بعكس الأسواق العربية التي تنتشر بها سيارات البنزين؟



أجاب الخبراء أن السائقين الأوروبيين والأمريكان يفضلون سيارات الديزل لتفوقها في العديد من المميزات عن سيارات البنزين، على الرغم من تأثيرها الكبير على التلوث البيئي، وخلال السطور التالية سنوضح لكم مميزات سيارات الديزل والبنزين، وسبب عدم توفرها بالأسواق العربية.

أولاً: مميزات سيارات الديزل

1- تتميز سيارات الديزل بكفاءتها في استهلاك الوقود مقارنة بسيارات البنزين، وذلك بسبب ارتفاع كثافة وقود الديزل، ويصل معدل توفير استهلاك الوقود في سيارات الديزل إلى 30% في السيارات الصغيرة و20% بالشاحنات الخفيفة.

2- تتمتع محركات الديزل بعمر افتراضي أطول من العمر الافتراضي لمحركات البنزين، وذلك نظراً لجودة المواد المستخدمة في تصنيعها.

3- لا تحتاج محركات سيارات الديزل إلى صيانة دورية مكثفة مثل محركات سيارات البنزين، وذلك نظراً لاستخدام أجزاء أكثر جودة في تصنيع محركات الديزل.

ثانياً: مميزات سيارات البنزين

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1- تنخفض أسعار سيارات البنزين مقارنة بأسعار سيارات الديزل في نفس الطرازات، بسبب استخدام أجزاء ذات جودة أعلى في عمليات تصنيع محركات الديزل.

2- تقل معدلات التلوث البيئي الناتجة عن محركات البنزين مقارنة بمحركات الديزل، حيث ينتج عن احتراق وقود البنزين معدلات من ثاني أكسيد الكربون، بينما ينتج عن احتراق الديزل بجانب ثاني أكسيد الكربون نسبة عالية من ثاني أكسيد النيتروجين الذي يشكل خطورة على حياة الكائنات الحية.

3- تنخفض تكلفة صيانة سيارات البنزين مقارنة بسيارات الديزل، بسبب حاجة محركات الديزل إلى تغيير الزيت بصورة دورية ومتكررة بالتزامن مع تغيير فلاتر الزيت والهواء والوقود، بينما يتم تغيير هذه الفلاتر والزيوت بصورة أقل بسيارات البنزين.

ثالثاً: سبب عدم انتشار سيارات الديزل في الأسواق العربية

أشار الخبراء إلى أن السبب الرئيسي لعدم انتشار سيارات الديزل في الأسواق العربية، هو أن غالبية شركات السيارات العالمية تصنع هذا النوع من السيارات لتتناسب مع أجواء دول أوروبا وأمريكا، ولا تناسب الأجواء العربية.

كما أن استيراد سيارات الديزل يجب أن يسبقه توفير لوجيستيات مثل مراكز الصيانة وتوفير قطع الغيار التي تحتاج استثمارات ضخمة لإنجازها، ناهيك بأن الديزل المتوفر في المحطات لدينا لا يناسب سيارات الديزل التقليدية المنتشرة في أوروبا وأمريكا.