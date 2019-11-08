مرسيدس G-Class ستحصل على نسخة كهربائية بالكامل

الخليج ٣٦٥ نت – نقلت مديرة قسم “التحول الرقمي” في دايملر عن المدير التنفيذي اولا كالينيوس أن مرسيدس G-Class ستدخل عصر المولدات الكهربائية من أوسع أبوابه.

مرسيدس G-Class الكهربائية ستكون جزءاً من علامة EQ الكهربائية الفرعية وقد أكدت دايملر مسبقاً على استثمار 11 مليار دولار في هذه العلامة (41 مليار ريال)، وصرح كالينيوس: “بحلول 2022 سنطرح أكثر من 10 موديلات كهربائية مختلفة في الأسواق”.

وقد تم تحويل G-Class بالفعل إلى موديل كهربائي عن طريق الشركة النمساوية Kriesel Electric المملوكة لنجم السينما الأمريكي ارنولد شوارزنجر، وتصل قوة هذه النسخة إلى 490 حصان مع تسارع إلى 100 كم\س في حوالي 5.6 ثانية، بالاعتماد على حزمة بطاريات 80 كيلوواط\س مع مدى يتعدى 300 كيلومتر.