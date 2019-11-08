تعرف على التصرف الصحيح عند إضاءة لمبة بطارية السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – من الأشياء التي تصيب قائدي السيارات بالإزعاج هي إضاءة لمبة البطارية في لوحة القيادة عند بدء تشغيل السيارة، حيث يفتقر بعض السائقين إلى المهارات والخبرة اللازمة للتعامل مع هذه المشكلة.



أشار خبراء الصيانة إلى أن إضاءة لمبة البطارية يرجع لعدة أسباب، أبرزها وجود مشكلة أو خلل فى دائرة الشحن، أو مشكلة في الدينامو، أو تعرض البطارية لتلف أحد أجزائها، ونقدم لكم اليوم كيفية التصرف في حال إضاءة لمبة بطارية السيارة، فقط اتبعوا الخطوات التالية.

فحص العدادات



بعض السيارات يتواجد بها عدادات خاصة لقياس حالة الشحن بالسيارة والذي يسمى بـ (الفولتميتر)، فإذا كانت سيارتك تمتلك هذا العداد قم بفحصه، في حال كانت القراءة عالية أو منخفضة للغاية فإن هذا يدل على وجود مشكلة مقلقة، مع ملاحظة أن معدل التشغيل الطبيعي يتراوح من 12 إلى 14 فولت.

خفض الطاقة المستخدمة



قم بخفض الطاقة المستخدمة في السيارة إلى أقصى درجة، وذلك عن طريق غلق المكيف والشاشات والتجهيزات الكهربائية والإنارة، وذلك كي لا تنفذ طاقة البطارية بالكامل، إلى أن تجد سبب المشكلة.

التحقق من وصلات البطارية



افحص وصلات البطارية، إذا وجدت أملاح ومواد كيميائية متراكمة عليها قم بتنظيف الوصلات والبطارية باستخدام فرشاة سلكية، ستنتهي حينها المشكلة، أما إذا كانت الوصلات متآكلة فيجب التوجه إلى مركز صيانة لتغييرها.

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افحص حزام الدينامو



قم بفحص حزام الدينامو، في حال ما كان مرتخياً أحكم ربطه جيدا أو قم بشراء حزامًا جديدًا إذا وجدته مشققًا.

عدم غلق المحرك



لا تغلق تشغيل المحرك، حيث أنه في حال كانت المشكلة من الدينامو فلن تستطيع تشغيله مرة أخرى.

توجه إلى مركز صيانة



اذهب بالسيارة إلى مركز صيانة متخصص لفحص المولد، فإذا كان المولد يعمل بصورة طبيعية قم بفحص البطارية فقد تكون سبب المشكلة تلف أحد أجزائها، وقد يكون هناك خلل في جهاز الاستشعار.

كمبيوتر السيارة



في حال فشل جميع الخطوات السابقة في الكشف عن سبب إضاءة لمبة البطارية، فإنه غالباً المشكلة فى نظام الكمبيوتر، ويجب حينها التوجه إلى مركز متخصص في فحص وبرمجة كمبيوتر السيارة