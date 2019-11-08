- 1/2
- 2/2
الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شرطة دبي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، عن بدء المرحلة الثالثة من مبادرة تسوية المخالفات المرورية بخصم تبلغ قيمته 75% على كافة المخالفات، ويأتي ذلك ضمن محاولات ومبادرات شرطة دبي للحد من المخالفات المرورية وتشجيع السائقين والمواطنين على الإلتزام بقواعد السير والسلامة على الطرق.
وجاء نص التغريدة التي نشرتها شرطة دبي حول مباردة تسوية المخالفات المرورية، كالتالي: “شرطة دبي تعلن بدء المرحلة الثالثة من مبادرة تسوية المخالفات المرورية بخصم تبلغ قيمته 75% على كافة المخالفات، حال التزام السائق منذ إطلاق المبادرة في السابع من فبراير الماضي، دون ارتكاب مخالفات تذكر”.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة دبي تعلن عن خصم بقيمة 75% على المخالفات المرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.