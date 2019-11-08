شرطة دبي تعلن عن خصم بقيمة 75% على المخالفات المرورية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شرطة دبي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، عن بدء المرحلة الثالثة من مبادرة تسوية المخالفات المرورية بخصم تبلغ قيمته 75% على كافة المخالفات، ويأتي ذلك ضمن محاولات ومبادرات شرطة دبي للحد من المخالفات المرورية وتشجيع السائقين والمواطنين على الإلتزام بقواعد السير والسلامة على الطرق.

وجاء نص التغريدة التي نشرتها شرطة دبي حول مباردة تسوية المخالفات المرورية، كالتالي: “شرطة دبي تعلن بدء المرحلة الثالثة من مبادرة تسوية المخالفات المرورية بخصم تبلغ قيمته 75% على كافة المخالفات، حال التزام السائق منذ إطلاق المبادرة في السابع من فبراير الماضي، دون ارتكاب مخالفات تذكر”.