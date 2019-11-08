الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 10,445 سيارة نسيان “Pickup D22 / Tiida” موديلات (2010-2012)، وأكدت على أهمية التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع Recalls.Sa. ويأتي هذا الاستدعاء نتيجة وجود خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة الراكب، قد يؤدي لخروج شظايا معدنية حادة نحو الركاب عند وقوع حادث مروري، مما قد يتسبب في وقوع إصابات. ودعت الوزارة أصحاب السيارات المستدعاة إلى ضرورة التواصل مع شركة بترومين للسيارات؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استدعاء 10.5 ألف سيارة نيسان لخلل في نافخ الوسادة الهوائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.