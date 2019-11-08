الخليج ٣٦٥ نت – قدمت وزارة الداخلية السعودية خدمة الاستعلام والاعتراض على المخالفات المرورية من خلال موقع “أبشر”، وذلك بالدخول على الخدمة وكتابة سبب الاعتراض بشكل صحيح، حيث سيتم التقصي عن مدى صحته. وإليك شروط الاعتراض على المخالفات المرورية: أولاً، يجب التسجيل على موقع أبشر إذا كنت مستخدم جديد.

الإعتراض على المخالفة يتم في حدود 30 يوماً من تاريخ تحريرها.

يتم الإعتراض على المخالفات الغير مدفوعة، ولكن في حالة دفعها مسبقاً لا يجوز تقديم الاعتراض. ولكن.. كيف يمكنك تقديم الاعتراض على المخالفات المرورية عبر “أبشر”؟ قم بالدخول إلى منصة أبشر، عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على خدمات المرور.

ستظهر لك خاصية الاعتراض على مخالفة المرور، قم بالضغط عليها.

ستظهر لك قائمة مسجل بها المخالفات السابقة، اختار المخالفة التي تريد الاعتراض عليها، مع تحديد سبب الاعتراض الصحيح.

ستصلك رسالة على رقم هاتفك المدخل مسبقاً في الموقع، تفيد باستلام الاعتراض الخاص بك. والجدير بالذكر أنه وبعد مراجعة الاعتراض جيداً، يتم مايلي: في حالة ثبوت صحة الاعتراض، ستمحى المخالفة.

في حالة ثبوت صحة المخالفة، سيرفض طلب الاعتراض على المخالفات المرورية الخاصة بك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيف يُمكنك الاعتراض على المخالفات المرورية عبر موقع “أبشر”؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.