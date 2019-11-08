رولزرويس كولينان بلاك بادج تنطلق بقوة ٦٠٠ حصان

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت رولز رويس عن إصدار بلاك بادج من كولينان، لتتبع بذلك اخوتها داون ورايث وجوست، حيث حصلت على تحديثات في التصميم وزيادة في القوة.

تستمد السيارة قوتها من محرك V12 بسعة 6.75 لتر ينتج قوة قدرها 592 حصان و900 نيوتن.متر من عزم الدوران بزيادة قدرها 29 حصان و37 نيوتن.متر من عزم الدوران عن الإصدار القياسي، ما يحسن تسارعها من 0 إلى 96 كم/س لتصبح 4.9 ثانية فقط، رغم وزنها البالغ 2,753 كجم، وتصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/س.

ولمساعدتها على التعامل بشكل أفضل مع الطاقة الإضافية، قامت رولز رويس بتحديث نظام التعليق والمكابح، بالإضافة إلى إضافة تقنية Intuitive Throttle التي توفر نقل أكثر سرعة في ناقل الحركة ذي الثمان سرعات، كما يتوفر ذراع ناقل الحركة بزر منخفض يغير من صوت العادم مما يمنحه نغمة أعمق.

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حصلت كولينان بلاك بادج على طلاء أسود مطلي يدوياً، وشبك أمامي مظلم، كما تم جلب التصميم المظلم إلى قطع عديدة أخرى مثل أنابيب العادم، وتم تخفيف حدة اللون الأسود بجنوط معدنية مقاس 22 بوصة، ومكابح حمراء وخطوط صفراء، كما توجد لمسات صفراء أخرى على المقاعد ولوحة القيادة وألواح الأبواب، جنباً إلى جنب مع الجلود السوداء التي تغطي كل الأسطح التي يمكن لمسها، وتتوفر كولينان بالسقف المضاء بالنجوم، والذي يحتوي على 1,344 من كابلات الألياف البصرية، ليشبه سماء الليل.

وفي النهاية، فإن رولز رويس كولينان بلاك بادج 2020 معروضة للبيع بالفعل، بسعر يبدأ من 382,000 دولار (1,430,000 ريال) في الولايات المتحدة.