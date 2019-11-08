الكشف عن موعد تدشين ميتسوبيشي ميراج واتراج ٢٠٢١ فيس ليفت

الخليج ٣٦٥ نت – ميتسوبيشي ميراج واتراج ستحصلان على أول تحديثات رئيسية لهم منذ إطلاقهم في 2012 و2013 بالترتيب.

نبدأ بميراج، والتي ستحصل على مقدمة مختلفة بتصميم “الدرع الديناميكي” لميتسوبيشي، كما ستحصل اتراج على نفس المقدمة التي تشمل مصابيح أمامية وشبك أمامي ومصد جديد، جميعهم متصلون بزخرفات على شكل C.

بالنسبة لتحديثات مولدات الطاقة فلا توجد تأكيدات بعد.. وتعتمد السيارتان حالياً على محرك ضغط هواء سعة 1.2 لتر بثلاثة سلندر بقوة 79 حصان، متصل بجير يدوي 5 سرعات او CVT.

وسيتم تدشين ميتسوبيشي ميراج واتراج 2020 في تايلاند في 18 نوفمبر.. ومع بيع أكثر من 140,000 نسخة عالمياً للموديلين في 2018، لا شك في أهميتهما الكبيرة لميتسوبيشي، خاصة في الأسواق الناشئة.