هيونداي فينيو 2020 هي أرخص SUV للعلامة الكورية

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن أسعار فينيو SUV الجديدة في أمريكا، والتي تبدأ من 17,250 دولار (64,000 ريال)، ما يجعلها أرخص موديل SUV للعلامة الكورية.

وتعتمد فينيو 2020 على محرك 1.6 لتر بأربعة سلندر بقوة 121 حصان، متصل بجير يدوي 6 سرعات أو CVT بست سرعات أيضاً، وتشمل مواصفات السيارة تطبيقات ابل كاربلاي واندرويد اوتو ونظام اوديو بأربع مكبرات صوت ومنافذ USB للشحن وبلوتوث ومصابيح أمامية اوتوماتيكية وميزة فتح السيارة عن بعد.

كما حصلت فينيو على عدد من أنظمة سلامة هيونداي مثل التفادي المبكر للاصطدام مع خاصية رصد المشاة والبقاء في حارة الطريق والتحذير لانتباه السائق والمزيد.

النسخ الأغلى سعراً ستحصل على سقف شمسي كهربائي ومقود جلدي ونظام راصد للنقطة العمياء وتهوية وتدفئة المقاعد الأمامية ومصابيح أمامية وخلفية LED ونظام ملاحة 8 إنش والمزيد.